Baby Gang in tour: il concerto live a Torino all'Inalpi Arena

Comincia il conto alla rovescia per il debutto di Baby Gang nei palazzetti italiani a dicembre. La tappa torinese sarà sabato 21 dicembre all’Inalpi Arena.

Tornato sotto i riflettori per la sua musica con un tour nei club europei e l’album “L’Angelo del Male”, entrato al #1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk e certificato Oro, il protagonista della scena urban è pronto a portare finalmente sul palco la sua energia, la sua capacità unica di connettersi con il pubblico e i suoi testi taglienti che hanno guadagnato il plauso internazionale.

“Per la prima volta in queste settimane ho potuto fare dei concerti tutti miei e lo volevo da tempo. Nell'anteprima a L'Aquila ho sentito che mi stavate aspettando anche voi, ed è stato pazzesco, una grande energia. Le date all'estero sono state un banco di prova e ora sono pronto a scendere per la prima volta in campo nei palazzetti italiani” afferma Baby Gang.