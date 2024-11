Chivasso: i turisti con le “gite fuori porta” visitano la “Porta del Canavese” e le terre dell’Erbaluce

“Gite Fuori Porta” è l’iniziativa proposta da Ascom Confcommercio Torino e Provincia, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, col sostegno di Camera di Commercio di Torino nell’ambito dell’accoglienza e della promozione dei territori nella settimana delle ATP Finals di Torino

Lo scorso 12 novembre, un gruppo di turisti provenienti da Spagna, Polonia, e da varie Regioni italiane ha scelto il percorso dedicato a Chivasso ed al Canavese; accompagnato da una guida turistica di Ascom GIA Piemonte e dal Presidente Ascom Confcommercio di Chivasso Carlo Nicosia, è partito da Piazza Castello a Torino alla volta di Caluso, per conoscere l’Erbaluce ed i suoi territori all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino. Ad accoglie gli ospiti il Sindaco Maria Rosa Cena ed il Presidente Corrado Scapino che hanno offerto una degustazione di Erbaluce metodo classico e di Erbaluce Passito.

Una visita alla Chiesa parrocchiale di San Calocero e S.Andrea con l’eccezionale supporto di Don Loris ha concluso la tappa calusiese.

Il van, attraversando la Tenuta Mandria, ha trasferito il gruppo a Betlemme di Chivasso per conoscere Il Dolce Canavese ed ammirare, affascinati, la lavorazione che fa nascere i Nocciolini di Chivasso, di quest’azienda che fa parte dei Maestri del Gusto della CCIAA di Torino.

La giornata è proseguita con la visita nella Città Porta del Canavese, iniziando con la chiesa di San Giovanni e Marta e con la straordinaria esposizione “Vetrine in Mostra” in corso nei 107 negozi aderenti.

Pranzo al Ristorante Giachino, visita guidata all’interno della Collegiata di Santa Maria Assunta ed all’edificio di presa del Canale Cavour, accolti dalla Dottoressa Bertolo di Ovest Sesia Vercelli, con l’appassionata narrazione dell’esperto Giorgio Cena.

“I grandi eventi che si svolgono a Torino durante l’anno sono un’ottima opportunità di portare ricchezza anche in Canavese e, per Chivasso, un'occasione imperdibile per farsi conoscere dalle migliaia di persone che possono raggiungerla in meno di un quarto d’ora” ha detto Carlo Nicosia commentando il tour.