Città e territori smart a confronto per festeggiare i dieci anni di Lapis

Il Laboratorio Pinerolese per la Città e il Territorio Smart era nato 10 anni fa e domani, giovedì 21 novembre, festeggerà il traguardo con un congresso internazionale all’Oval di Lingotto Fiere all’interno della manifestazione torinese Restructura.

“Strategie intelligenti per mitigare le cause e gli effetti del cambiamento climatico e ridurre l’impatto sull’ambiente” ha coinvolto 21 partner e messo insieme 12 esperti internazionali che hanno svolto il ruolo di comitato scientifico per valutare gli interventi da ammettere all’evento. Nelle idee del presidente di Lapis, l’ingegnere Luigi Pinchiaroglio, c’è la volontà di mettere insieme testimonianze “di progetti e buone pratiche da studiare e imitare”.