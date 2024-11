Gli appassionati di modellismo si danno appuntamento il 23 e 24 novembre a Grugliasco

L’Associazione Amici del Modellismo APS di Grugliasco presenta la 9ª edizione della mostra “Il modellismo è…”, evento imperdibile per gli appassionati di modellismo statico e dinamico. L’esposizione si terrà il 23 e 24 novembre 2024 presso l'area espositiva ”La Nave” all'interno del parco culturale “Le Serre” in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco. L’ingresso è gratuito.

Orari e Dettagli dell’Esposizione

La mostra sarà aperta sabato dalle 10:00 alle 19:00 e domenica dalle 9:30 alle 18:00, con ultimi ingressi consentiti 30 minuti prima della chiusura. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Grugliasco e supportata dalla Pro Loco e dalla Società Le Serre.

Modelli Statici e Dinamici: Creazioni Straordinarie

La mostra accoglie associazioni e modellisti individuali, che esporranno modelli realistici e di fantasia, frutto di manualità e creatività. Troverete auto radiocomandate che sfrecceranno su circuiti, micro auto Turbo Racing 1:76, e veicoli più grandi guidati da campioni internazionali.

Area Mezzi Pesanti e Movimento Terra

Un’ampia sezione è riservata ai camion radiocomandati e ai mezzi da cantiere, dove sarà possibile vedere la costruzione e demolizione di strutture, in collaborazione con i Vivai Gramaglia.

Lo spettacolo dei Modelli di Aerei e Navi

Non mancheranno aerei e navi: modelli statici e dinamici, simulatori di volo per acrobazie virtuali, e imbarcazioni dettagliate che esemplificano l’arte del modellismo navale.

Diorami e Modellismo Ferroviario

Per gli amanti dei diorami e del modellismo ferroviario, saranno esposti plastici rappresentativi, riproduzioni di cantieri, e un diorama circense colorato e dettagliato.

Segui le Ultime Novità e Informazioni

Per aggiornamenti, segui l’Associazione Amici del Modellismo APS su Instagram e Facebook o scrivi a amicidelmodellismo@gmail.com.