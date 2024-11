Tutte le iniziative del Comune di Grugliasco per il 25 Novembre

Anche quest'anno si annuncia molto ricco il programma delle iniziative organizzate dal Comune di Grugliasco in occasione del 25 Novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Tra le tante, visibili sul sto web del comune ingrugliasco.it, la biblioteca comunale "Pablo Neruda" ha selezionato una bibliografia sull'argomento scaricabile sul sito web del comune per tutti coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento.

Dal 24 al 30 novembre si terrà, presso lo Chalet Allemand all'interno del parco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31, “Donne che guardano al futuro”, evento organizzato dal Comitato Se non Ora quando, l'associazione Sezione Aurea, società Le Serre con il patrocinio del Comune.

Il programma prevede domenica 24 novembre alle 17 l'inaugurazione, il 25 novembre alle 21 la premiazione del concorso fotografico con la performance teatrale di Agor'Art – Teatro e Non solo e i contributi musicali di Miraflowers Girls Band, il 26 novembre, sempre alle 21, “Maria Chi? La Maria femminista che non ti aspettavi” con Marika Bonomi. Si prosegue il 27 novembre alle 21 con “Il futuro non è per tutte”, serata divulgativa e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere tra sanità e legalità, il 28 novembre alle 21 sarà la volta de “Laboratorio di miracoli” con Daniela Spagnolo e Federica Tardella, il 29 novembre alle 21 de “L'altra metà del cielo”, spettacolo teatrale a cura del Gruppo Teatrale “Le luci e...” e il 30 novembre dalle 10 alle 21 toccherà a “Mi dedico a me”, una giornata dedicata all'essere donna tra olismo, danza, make-up e nutrizione.

Per informazioni: snoq.grugliasco@gmail.com; info@associazionesezioneaurea.it

Anche i dipendenti del Comune di Grugliasco ricordano la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre ogni anno il 25 novembre. A questo proposito il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) del Comune di Grugliasco, su proposta della consigliera di fiducia, avvocato Elisa Raffone, organizza un momento conviviale per condividere la pausa pranzo.

L'appuntamento, riservato ai dipendenti del Comune di Grugliasco, è per mercoledì 27 novembre alle 13 nel foyer del Teatro Perempruner in piazza Matteotti.