5 destinazioni con il mare cristallino per la tua prossima vacanza da sogno

Sei alla ricerca di un mare talmente trasparente da far sembrare tutto un sogno? Le destinazioni che troverai di seguito sono perfette per chi vuole godersi il massimo della tranquillità, fare il pieno di meraviglie naturali e sentirsi parte di un paesaggio da cartolina.

Ecco per te cinque luoghi dove il mare è il vero protagonista, ma dove troverai anche molto altro per rendere speciale il tuo viaggio.

Maldive – Oceano Indiano

Sogni un paradiso tropicale? Le Maldive sono esattamente quello che ti immagini: spiagge di sabbia bianca e fine, acque turchesi che sembrano uscite da una favola e centinaia di isole tutte da scoprire. Questo è il posto ideale se vuoi sentirti completamente isolato dal mondo, cullato dalle onde.

Ma cosa puoi fare oltre poltrire al mare? Puoi esplorare la barriera corallina – tramite le immersioni di snorkeling, puoi fare un giro nella capitale Malé, puoi provare una serata di pesca notturna con i pescatori locali. Il periodo migliore per andare è Da novembre ad aprile, quando il clima è più asciutto e le giornate sono perfette per il relax.

Bora Bora – Polinesia Francese

Bora Bora è quel luogo che tutti sogniamo almeno una volta nella vita. Con le sue lagune turchesi e il Monte Otemanu che domina il paesaggio, è la meta ideale per una vacanza da sogno. Il mare qui è perfetto per il paddleboarding e le immersioni: le acque sono così trasparenti che potresti passare ore a esplorare la vita marina.

Oltre a goderti il mare, prova a fare una gita in jeep sul Monte Otemanu o esplora i villaggi locali, dove potrai conoscere meglio la cultura polinesiana. E per una cena indimenticabile, prenota una cena al tramonto in un motu, un piccolo isolotto privato. Da maggio a ottobre trioverai un clima fresco e asciutto, ideale per attività all’aperto.

Sardegna – Italia

Un angolo di paradiso nel Mediterraneo, la Sardegna offre alcuni dei mari più belli d’Italia, con spiagge spettacolari come Cala Luna, La Pelosa e la spiaggia di Capriccioli. L’acqua qui è di un colore così intenso da lasciare senza parole, e le spiagge variano dal bianco al dorato, perfette per rilassarsi al sole.

La Sardegna è ricca di storia e cultura, dalle tombe dei giganti ai nuraghi, antiche costruzioni in pietra tipiche dell’isola. Tra una spiaggia e l’altra, esplora Cagliari o Olbia, fai un giro nei mercatini locali e prova i piatti tipici come il porceddu (maialino sardo) e il pane carasau. Da maggio a settembre è il momento ideale per visitarla, il clima è più caldo e l’acqua è perfetta per fare il bagno. Rivolgiti ad un’agenzia di viaggi per scoprire tutte le chicce e I luoghi da visitare.

Zanzibar – Tanzania

Zanzibar è una delle mete esotiche più belle del mondo, famosa per le sue spiagge bianchissime e il mare limpido che va dal verde smeraldo al blu intenso. Qui trovi spiagge come Nungwi e Kendwa, perfette per lunghe passeggiate e bagni rinfrescanti.

Oltre al mare visita Stone Town dove troverai architetture affascinanti e un’atmosfera vibrante. Non perderti un tour nelle piantagioni di spezie: Zanzibar è famosa per chiodi di garofano, cannella e vaniglia, e potrai vedere da vicino come vengono coltivate.

Bahamas – Caraibi

Infine con I suoi colori da sogno e spiagge uniche le Bahamas offrono alcuni dei mari più belli al mondo, con spiagge come quelle delle Exumas e Andros, famose per le acque cristalline e la sabbia rosa di Harbour Island, un vero spettacolo!

Allo stesso tempo non perderti i famosi Blue Hole di Andros, dei buchi blu che sembrano profondi abissi naturali. E ovviamente c’è Pig Island, dove puoi nuotare con i simpatici maialini selvatici. La capitale, Nassau, è perfetta per chi ama fare shopping e scoprire la storia locale.