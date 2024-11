Pmi Day, record di partecipazione nel Canavese: oltre 1700 studenti e 200 docenti

Oltre 46 aziende, 87 classi delle 27 scuole secondarie di primo grado del territorio per un totale di quasi 1700 studenti e 200 docenti: sono questi i numeri canavesani della XV edizione del PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, che si celebra quest’anno il 22 novembre, promossa dalla Piccola Industria di Confindustria, in collaborazione con le Associazioni territoriali di tutta Italia e che in Canavese è realizzata dalla Piccola Industria di Confindustria Canavese. Le aziende aprono le proprie porte per accogliere gli studenti di terza media e i loro insegnanti con visite guidate e laboratori pratici con l’obiettivo di far vivere loro in prima persona ciò che accade all’interno delle imprese canavesane.

Un’iniziativa di grande successo che, anno dopo anno in Canavese registra un aumento esponenziale degli studenti e delle aziende partecipanti, a testimonianza del fatto che scuola e impresa sono sempre più legate a doppio filo. Il progetto in Canavese ha riscosso un tale successo che non si riesce ad esaurire in una singola giornata ma viene spalmato su più mesi in maniera da dare la possibilità a tutti di prenderne parte.

Il progetto assume una particolare rilevanza in quanto cade in un periodo in cui i ragazzi delle terze medie, insieme alle loro famiglie, devono scegliere come proseguire gli studi. Il PMI DAY concorre ad aiutarli in tale scelta, fornendo loro informazioni e occasioni per conoscere la realtà nel nostro territorio e le varie opportunità lavorative. Si tratta di un vero e proprio investimento su coloro che rappresentano il futuro del Canavese. Ma anche il coinvolgimento diretto dei docenti, a cui Confindustria Canavese dedica specifiche giornate di formazione e confronto, e una apertura al mondo delle famiglie, il cui ruolo nelle decisioni scolastiche è più che mai fondamentale.

Nel corso delle visite aziendali gli studenti hanno l’opportunità di seguire da vicino le singole fasi dell’attività produttiva, di vedere come la materia prima si trasforma in prodotto e le idee in risultati, ma anche di apprendere direttamente dagli imprenditori la storia dell’azienda, le sfide che affronta nel presente e quelle che si pone per il futuro. Durante le visite aziendali viene anche presentato il contributo video “L’impresa, che impresa!” (disponibile sul canale YouTube di Confindustria Canavese). Un video che in 5 pillole di circa 3 minuti ciascuna illustra in modo simpatico e accattivante temi come: Che cos'è un'impresa? Cosa si produce e quali lavori potrei fare in Canavese? Cosa richiede il mercato del lavoro? Quali sono i lavori del futuro e quale scuola posso scegliere? Come potrei diventare imprenditore?

Il PMI DAY in Canavese non consiste però soltanto nella singola giornata di visita degli studenti all’azienda. La Piccola Industria di Confindustria Canavese lo ha strutturato come un progetto molto più ampio con l’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più stretto il dialogo tra scuola e impresa. Esso ha avuto inizio prima della data ufficiale del PMI DAY coinvolgendo insegnanti in una giornata di formazione per introdurli al mondo delle imprese e fornire loro gli strumenti per approfondire in classe le più importanti tematiche legate alle aziende e all’imprenditoria.

Inoltre, sono state organizzate a febbraio visite in azienda dedicate specificatamente alle famiglie degli studenti delle classi seconde, al fine di permettere loro di toccare con mano le realtà economiche del nostro territorio e farsi un’idea delle opportunità lavorative e professionali che esse possono offrire. Infine, ad aprile e maggio, sempre per le classi seconde sono stati organizzati a scuola degli incontri di orientamento a cui ha partecipato un buon numero di imprenditori canavesani.

L’edizione 2024 ha come focus il tema “costruire” con l’intenzione di realizzare ponti tra scuola e impresa, costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza, costruire sostenibilità pensando al benessere delle generazioni future, costruire nuove competenze per gestire il cambiamento, valorizzando capacità innovativa e punti di forza del saper fare italiano.

Le 46 realtà canavesane che sinora hanno scelto di condividere questa importante esperienza con i giovani studenti sono le seguenti: A.B.C.I. S.r.l., ABC FARMACEUTICI S.p.A., AGROLABO S.p.A., ARCA TECHNOLOGIES S.r.l., ARDEA COSTRUZIONI S.r.l., BERSANO CARLO S.p.A., BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. Società Benefit, BRACCO IMAGING S.p.A., C.NEXT IVREA S.r.l. Società Benefit, CANTINA COOPERATIVA PRODUTTORI ERBALUCE DI CALUSO SCA, CMB INDUSTRIES S.r.l., DISTILLERIA F.LLI REVEL CHION S.r.l., ENI S.p.A., ERGOTECH S.r.l., ERMES S.r.l., FASTI INDUSTRIALE S.p.A., GATTA S.r.l., HITHERM S.r.l., HTS S.r.l., ICAS S.p.A., ILTAR ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE S.p.A., INCOMEDIA S.r.l., ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE "A.MARXER" RBM S.p.A., LA CASTELLAMONTE Sas, M.C.T. S.r.l., M.C.T. S.r.l., MECS Snc, MOLINO PEILA S.p.A., MTS S.r.l., NANCHINO AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.r.l., NET SURFING S.r.l., O.M.C.R. S.r.l., RGI S.p.A., RJ Srl, ROBERTO SPORT S.r.l., SACEL S.r.l., SEICA S.p.A., SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l., SINTERLOY S.r.l., TECNAU S.r.l., Tecno E.D.M. S.r.l., TRE TORRI Srl, UFS S.r.l., WIND TRE S.p.A., ZECA S.p.A.

Le Scuole secondarie di primo grado che partecipano all’iniziativa sono quelle di: Aglie', Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Bosconero, Burolo, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Favria, Forno Cse, Ivrea (Arduino), Ivrea (Falcone), Ivrea (Ist. Cardinal Cagliero), Lessolo, Locana, Montalto Dora, Pavone C.se, Piverone, Pont C.se, Rivarolo C.Se, San Francesco al Campo, San Giorgio C.Se, San Maurizio C.se, Settimo Vittone, Strambino, Valperga, Vestignè.

Un ruolo importante nell’iniziativa lo ricoprono gli imprenditori Delegati Maria Aprile (Tenuta Roletto Distribuzione Srl), Valerio Dagna (Netsurf srl), Marita Data (Data Officine Snc), Valerio Enrico (Ecomm Srl), Elena Nabot (Ermete Formazione) e il presidente della Piccola Industria Massimo Lomen (Tesi Srl) che danno un gran contributo al progetto accompagnando gli studenti nelle visite.

“Il PMI Day è un progetto promosso per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire ai giovani e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, attraverso l’esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti”, spiega Massimo Lomen, presidente della Piccola Industria di Confindustria Canavese. “Esso consente di mostrare ai giovani il valore del lavoro, di vedere quanti sacrifici, formazione continua, talento e coraggio ci sono dietro un prodotto o un servizio, di scoprire che la vera ricchezza delle aziende sono le persone e il loro impegno per il futuro delle nuove generazioni. Siamo sempre particolarmente colpiti dall’entusiasmo e dalla coinvolgente partecipazione che i ragazzi dimostrano durante tutte le visite aziendali. Un segno tangibile del forte desiderio dei giovani di conoscere il mondo lavorativo per affrontare al meglio le scelte che determineranno il loro futuro professionale e perché no… imprenditoriale. Un grazie particolare va ai professori che, preparando preventivamente gli studenti alle visite, hanno un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’iniziativa”.