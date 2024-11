Guida all'acquisto del token BEST tramite Best Wallet

Il token BEST è il pilastro dell’ecosistema Best Wallet, progettato per offrire vantaggi esclusivi agli utenti migliorando al contempo l’esperienza di gestione delle criptovalute.

Best Wallet è un portafoglio di tipo non-custodial, il che significa che gli utenti hanno il pieno controllo sui propri asset. Inoltre, è un portafoglio multi-chain, che consente di conservare diverse criptovalute da più blockchain, tra cui Ethereum e BNB. Questo lo rende un hub prezioso per qualsiasi investitore in criptovalute.

Con un obiettivo del 40% di quota di mercato nei portafogli cripto entro il 2026, Best Wallet ha già raccolto oltre 3,5 milioni di dollari per progetti in prevendita attraverso la sezione “Upcoming Tokens”. Ed è proprio tramite quest’ultima che è attualmente disponibile il nuovissimo token nativo BEST, che offrirà svariati vantaggi ai possessori, come la possibilità di accedere a costi di transazione bassi e accesso preventivo alle presale più interessanti sul mercato.

Per poter acquistare BEST in questo momento, a un prezzo ridotto di 0,02265$, potete seguire i passaggi che vi indichiamo, a partire dall’installazione dell’app sul vostro smartphone.

Passaggio 1

Attualmente, l’app Best Wallet è l’unico modo per acquistare il token BEST, che consente agli utenti di ottenere il token al prezzo più basso possibile. L’app è disponibile su smartphone Android e iOS, quindi potete facilmente scaricarla sul vostro dispositivo visitando il vostro store di riferimento.

Dopo averla installata, avviatela. Sarà necessario quindi creare il proprio wallet a partire da un account. Per l’operazione è possibile scegliere un indirizzo email o collegare direttamente gli account Google o Apple. Non c’è differenza a eccezione di un accesso più veloce, quindi scegliete quello più adatto alle vostre esigenze.

Seguite le istruzioni a schermo per creare un portafoglio non-custodial, aggiungere una password e attivare l’autenticazione a due fattori. Ricordate infine di salvare la vostra frase seed, scrivendola possibilmente su carta. Questa non dovrà essere condivisa con nessuno.

Passaggio 2

Se avete appena creato un wallet, molto probabilmente non possedete alcuna criptovaluta. Quindi il secondo passaggio prevede l’acquisto di quelle compatibili con la presale di BEST. Potete quindi scegliere di acquistare ETH, USDT o BNB. Il procedimento è semplice e vi basterà selezionarle dalla Home e poi cliccare su Buy. Inserendo il quantitativo che desiderate o l’importo da spendere tramite carta di credito.

A tal proposito, ricordiamo che, volendo, potete anche acquistare BEST direttamente con carta di credito. La decisione spetta a voi. Se volete saltare questo passaggio per completare l’acquisto con carta, seguito direttamente le istruzioni nel terzo passaggio.

Passaggio 3

Avete il wallet e avete, potenzialmente, delle cripto da scambiare. Come si procede con l’acquisto di BEST? Nulla di più semplice. Ancora una volta, dalla Home dell’app, selezionate la voce Upcoming Tokens. Questa è la zona dove troverete tutti i token in presale a cui potete immediatamente accedere grazie al wallet. Tra questi, c’è anche BEST. Selezionatelo, quindi, e poi scegliete il metodo di pagamento che preferite con l’apposito menu a tendina.

Inserite l’importo da spendere e vedrete subito quanti BEST otterrete. Quando vorrete finalizzare l’acquisto, non dovrete far altro che toccare il pulsante Buy e seguire le istruzioni per completare l’operazione. Il gioco è fatto, ora avete pre-acquistato i token BEST e, quando saranno lanciati sul mercato, potrete richiederli sempre tramite l’app Best Wallet.

In quanto possessori di BEST, potrete avere una serie di vantaggi che esulano dal semplice tasso di conversione migliore. Infatti, non bisogna dimenticare che Best Wallet sta puntando molto sull’espansione del suo token nativo e ha stretto diverse partnership nel settore iGaming, per esempio. Così, chi possiede BEST e visita casinò correlati, potrà usufruire di giri gratis o premi VIP.

Passi successivi e futuro di BEST

Dando un’occhiata alla roadmap di BEST possiamo notare subito che è costituita da fasi molto dettagliate. La prima prevede il consolidamento e il lancio su exchange decentralizzati. La seconda prevede il lancio di un nuovo launchpad, dApps iGaming, un airdrop, swap cross-chain, supporto a 60 blockchain e molto altro.

Nella fase tre troviamo la NFT Gallery, un hub per le ricompense, aggregatore di staking ed estensione per browser, insomma, l’applicazione Best Wallet e il token BEST andranno di pari passo verso un futuro che renderà quest’opzione ancor più stabile e appetibile per una vasta gamma di investitori. Partecipare in questo momento significa prepararsi a potenziali apprezzamenti e ritorni sul proprio investimento.

