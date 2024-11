Oltre 2mila persone alla Trans* March 2024 per il Transgender Day of Remembrance

Grande successo per l’edizione 2024 della Trans* March: più di 2500 persone hanno marciato per le strade della città, al grido di Non identità da spiegare, ma dignità da rispettare. Una marcia arrabbiata e rumorosa, in sostegno dei diritti e dell’autodeterminazione di tutte le soggettività oppresse per la propria identità di genere. L’occasione è di quelle davvero importanti: il Transgender Day of Remembrance che si celebra il 20 novembre di ogni anno. La giornata internazionale nasce per ricordare le vittime della transfobia e tramandare nomi e storie affinché non vengano dimenticate: dall’inizio dell’anno sono già 328 le persone trans* uccise dalla transfobia nel mondo, ma il dato è sottostimato (fonte Remembering Our Dead).

La marcia è partita da un luogo denso di significati: il CIDIGeM di via Cavour 31, l’unico centro in Piemonte e Valle d’Aosta a occuparsi di percorsi di affermazione di genere medicalizzati. Una realtà sanitaria in forte disagio per continui tagli di bilancio e di personale, che mettono in pericolo la vita e la dignità di migliaia di persone costrette ad attendere anche due anni per iniziare il proprio percorso in una struttura sanitaria pubblica. Partire dal CIDIGeM è dunque occasione per denunciare lo stato preoccupante in cui versa questa realtà e chiedere alle istituzioni di porre rimedio al più presto.

Dal palco finale in piazza Carlo Alberto tanti gli interventi che hanno affrontato i diversi aspetti della vita quotidiana delle persone trans*, la loro salute, i loro percorsi di affermazione di genere e la decostruzione di stereotipi e pregiudizi.

La manifestazione è stata animata da alcuni momenti musicali, con la partecipazione all’inizio della marcia del duo Eterate, che si definisce “due anarcotrans di occupazione musicale”, e le canzoni del Qoro, il primo coro LGBTQIA+ della città, dal palco.