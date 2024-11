Vallefoglia al tappeto e prima gioia da tre punti per la Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 bissa la vittoria di settimana scorsa contro Bergamo e si impone al PalaFenera contro Vallefoglia per 3-1. Prima vittoria piena per le ragazze di coach Bregoli, che trovano tre punti importanti per consolidare la classifica contro un’avversaria diretta. Nonostante il buon avvio chiede, il primo set si chiude 23-25 in favore delle umbre. Le due frazioni centrali sono combattute, ma si concludono entrambe nel segno delle padrone di casa per 25-20. Nel quarto set non c’è storia: le biancoblù piazzano subito il break e mandano la sfida ai titoli di coda con un sonoro 25-13.

MVP e miglior realizzatrice è Gicquel, a quota 20 punti. In doppia cifra Zakchaiou (18 punti, con ben 8 muri) e Bujis (10) che entra in campo nel terzo set dando la svolta alla partita.

Il commento di capitan Ilaria Spirito al termine dell’incontro: “Già nel terzo set in cui eravamo sotto di diversi punti abbiamo dimostrato che potevamo uscirne, ne siamo uscite e questa è una grande prova di forza. Nel quarto set siamo state brave a mantenere il vantaggio e chiudere il più velocemente possibile”.

LA CRONACA

Chieri parte forte e trascinata da Skinner prova subito a fare la voce grossa (5-1). Time out ospite e al rientro in campo l’incontro si fa più equilibrato. Chieri controlla il gioco fino al 18-14, quando il turno di servizio della ex Weitzel vale rimonta e vantaggio. La Reale Mutua pareggia i conti e si prosegue punto a punto fino al 23-23. Sul finale le ospiti sono più concrete e si aggiudicano il primo parziale. (23-25)

Vallefoglia prova a sfruttare il buon momento ad inizio secondo set (1-3), ma Chieri non ci sta e pareggia prontamente i conti prima sul 6-6 e poi sul 9-9. Le ragazze di coach Bregoli in fiducia trovano anche il primo vantaggio del set (11-10) con Zakchaiou, ma il break arriva con gli ace di Van Aalen (19-14) che mettono 5 lunghezze di distanza dalle avversarie e consentono a Chieri di gestire il vantaggio, con il secondo set che si conclude con il 25-20.

Nel terzo set si ripropone lo stesso leitmotiv: Vallefoglia parte forte (1-5) e Chieri è costretta ad inseguire. Spirito e compagne impattano il risultato sul 10-10 con Gicquel (dopo un parziale di 5-0). A strappi si arriva fino al 22-20 delle padrone di casa che, piazzano il break, e sfruttano un’ingenuità sottorete delle ospiti per chiudere il set (25-20). Nel quarto tempo non c’è storia: Chieri è un rullo compressore e dopo aver segnato il massimo vantaggio di +15 (22-7) chiude la frazione sul 25-13.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-13)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 20, Zakchaiou 18, Gray 9, Omoruyi 9, Skinner 7; Spirito (L); Rolando, Alberti, Anthouli. N. e. Guiducci, Anthouli, Lyashko, Bujis, Carletti (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic 2, Bici 15, Weitzel 6, Candi 10, Giovannini 12, Lee 9; De Bortoli (L); Kobzar, Storck 1, Feduzzi, Michieletto 2, Torcolacci. All. Pistola; 2° Petruzzelli.