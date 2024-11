All'Osteria Rabezzana, il concerto di Shawnn Monteiro Italian 4tet

All'Osteria Rabezzana, mercoledì 27 novembre, alle ore 21.30, il concerto di Shawnn Monteiro Italian 4tet.

Il quartetto nasce dalla collaborazione pluriennale tra il pianista toscano Daniele Gorgone, che vanta già numerose collaborazioni, registrazioni e tournée con star del jazz internazionale come Jesse Davis, Scott Hamilton, Grant Stewart e Peter King, e la cantante ormai nota da anni nella scena del jazz mondiale Shawnn Monteiro, statunitense, figlia del contrabbassista di Duke Ellington, Jimmy Woode. Scoperta dal maestro della musica latina (latin jazz) Mongo Santamaría quando si esibiva nei club di San Josè in California fu chiamata con lui in una tournée musicale per l'America e da allora canta in tutto il mondo.

Lo stile di Shawn Monteiro si caratterizza per il timbro profondo, l'eleganza, la ricca dinamica, l'alternanza delle scat, il senso dello swing, in cui si legge la profonda influenza delle grandi cantanti jazz del passato, oltre che una spiccata vena artistica di profonda comunicazione espressiva. Ha collaborato con Clark Terry, Ray Brown, Lionel Hampton, Basie Band, Nat Adderly, Kenny Barron, Gary Bartz, James Williams, Bobby Durham, Jimmy Cobb, Stanley Jordan, Ed Thigpen, Johnny Griffin, Sonny Fortune solo per citarne alcuni. Ha avuto anche molte esperienze con cantanti e gruppi non prettamente jazz: Spyro Gyra, Marvin Gaye, Weather Report, Four Tops, ecc. Attualmente canta negli States e in Europa e tiene seminari e masterclass in tutto il mondo.

Il repertorio della serata è composto da standard completamente rivisitati, per un concerto ricco di groove e linee melodiche accattivanti.