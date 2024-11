Pump della meme coin MAD, vale la pena acquistarla?

MAD è una criptovaluta lanciata sul mercato nel 2024. Dalla sua apparizione non ha dato grandi segnali positivi, si è anzi mantenuta in maniera molto stabile durante tutto l’anno, senza far registrare grosse entrate per i possessori. Le cose sono cambiate però velocemente, come spesso accade nel settore delle criptovalute, all’inizio della giornata del 22 novembre scorso, quando MAD ha avuto un picco che ha fatto registrare un imprevisto ATH, con un aumento superiore al 350%.

MAD ha toccato la cifra di 0,00006770$, cosa che ha sicuramente galvanizzato gli investitori che avevano il token nel proprio wallet. Se vi state chiedendo se sia il momento di investire in MAD, probabilmente la finestra di tempo utile si è esaurita, infatti il token ha visto una correzione che ne ha portato il valore a0,00004156$. Ancora significativamente alto rispetto alla metà di novembre, ma con basse prospettive di crescita esponenziale.

Detto ciò, è lecito rispondnere alla domanda di rito: vale la pena investire in MAD? La risposta è probabilmente negativa, ma non c’è da disperare perché sono tantissimi i progetti che stanno letteralmente per esplodere e potrebbero essere valide opportunità di investimento. Tra questi troviamo Pepe Unchained, Flockerz e FreeDum Fighters.

Pepe Unchained

Pepe Unchained si posiziona come una delle meme coin più promettenti, grazie a una prevendita che ha suscitato grande interesse. Basti pensare che ha raccolto oltre 40 milioni di dollari, una delle prevendite di maggior successo di sempre.

PEPU si distingue per la sua adozione di un ecosistema Layer-2, una soluzione ancora poco sfruttata dalle altcoin ma che rappresenta il futuro delle criptovalute. Questo perché offre transazioni più veloci e commissioni inferiori. La community in costante crescita è già costituita da decine di migliaia di utenti sia sul canale Telegram sia sulla pagina social X. Dato il successo strabiliante, il team di sviluppo ha potuto introdurre alcune novità che saranno lanciate al termine della presale.

Tra queste troviamo Pepe Frens with Benefits, un programma di sovvenzioni che incoraggia gli sviluppatori a contribuire alla crescita e all’espansione dell'ecosistema e il Pump Pad, un launchpad ispirato a pump.fun su Solana. Allo stato attuale Pepe Unchained è una vera e propria bomba pronta a esplodere e il lancio sugli exchange centralizzati e decentralizzati potrebbe cambiare per sempre il panorama delle meme coin, consentendo con alta probabilità il superamento della meme coin “avversaria”, identificata in PEPE.

Flockerz

Dopo cani, gatti, rane e tutto il resto dello zoo, non poteva mancare nel settore meme un token a tema uccelli. Flockerz sta facendo scalpore in tal senso, offrendo un’innovativa organizzazione autonoma decentralizzata basata sul concetto di Vote-to-Earn. Un approccio che mette il potere nelle mani della community del progetto, premiandola per la sua partecipazione.

Con 3,2 milioni di dollari raccolti finora nella sua prevendita, non sorprende che gli analisti cripto prevedano una crescita massiccia per questo token ispirato agli uccelli. A differenza dei suoi concorrenti tradizionali, Flockerz combina umorismo e innovazione. Se si possiede il token nativo FLOCK, è possibile plasmare il progetto Flockerz tramite decisioni che vanno dalla tokenomics alla gestione del tesoro.

Il voto degli investitori conta, e l’aspetto migliore è che si guadagnano ulteriori token FLOCK per ogni voto espresso. Ancora più interessante, mettendo in staking FLOCK si possono ottenere ritorni annuali dinamici con APY superiore al 600%. Tuttavia, questo tasso diminuirà man mano che sempre più utenti metteranno in staking i loro token.

La prevendita è ancora in corso, ed è possibile acquistare FLOCK al prezzo vantaggioso di 0,0061259$.

FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un progetto nato come risposta satirica alle elezioni statunitensi del 2024. Queste si saranno anche concluse con la vittoria di Trump, ma in FreeDum Fighters la battaglia è ancora aperta, sebbene per poco. Il progetto PolitiFi ha superato i 600.000 dollari in prevendita e la presale è giunta agli sgoccioli, quindi questo potrebbe essere il momento migliore per investire prima che le porte del progetto siano definitivamente chiuse.

Gli investitori possono partecipare a una funzione gamificata che prende spunto dalle elezioni. Quindi chi acquista DUM può votare per uno dei due candidati presentati, MAGATRON o KamaCop 9000. Ognuno di questi ha un pool di staking differente, quindi dopo aver votato è anche possibile bloccare i token nel pool che ha una resa maggiore.

Il costo attuale del token è di 0,000095$, sufficientemente contenuto per rivelarsi interessante per ogni tipologia di investitore, dalle whale a chi ha capitali più contenuti. Basta collegare un wallet compatibile e poi procedere con l’acquisto tramite ETH, BNB, SOL, USDT.

