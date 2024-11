Job Fair PMI, il Politecnico incontra le piccole e medie imprese innovative

Torna il 26, 27 e 28 novembre dalle 10 alle 17 presso la sede centrale del Politecnico di Torino la Job Fair PMI, la fiera del lavoro dedicata all’incontro fra piccole e medie imprese in cerca di laureati/e e dottorandi/e in ingegneria, architettura, design e pianificazione.

La manifestazione, così come i Career Day(s) che si svolgono nel mese di maggio, nasce con lo scopo di mettere in contatto la domanda e l’offerta di tirocinio e lavoro, dando spazio in questa occasione al target delle piccole e medie imprese. L’edizione 2024 torna rafforzata svolgendosi con tre giornate e vede la partecipazione di ben 100 aziende pronte a incontrare migliaia di giovani che si sono formati/e o stanno studiando in Ateneo.

Gli e le giovani avranno la possibilità di conoscere in prima persona i referenti aziendali presso stand appositamente allestiti, interagendo direttamente con loro, consegnando il proprio CV e valutando le migliori opportunità per la propria carriera.

L’edizione 2024 ha registrato un ulteriore incremento delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende, a conferma delle ottime possibilità occupazionali per i/le laureati/e e dottorandi/e del Politecnico e l’alto interesse che il mondo del lavoro rivolge alle competenze degli/delle studenti dell’Ateneo. Il dato occupazionale dei/delle laureati/e magistrali a un anno dalla laurea, risulta sempre decisamente sopra la media nazionale e molto prossimo alla piena occupazione (Fonte Almalaurea 2024).

Particolare attenzione è stata data in questa edizione al contatto fra PMI e studenti e studentesse internazionali tramite un’azione di sensibilizzazione rivolta alle imprese sulle peculiarità e sul valore di questa componente della popolazione studentesca dell’Ateneo (pari a circa il 20% del totale). Più di 7.000 studenti e studentesse internazionali, provenienti da oltre 100 paesi, scelgono infatti il Politecnico di Torino, offrendo anche alle piccole e medie imprese l’opportunità di accedere a talenti con competenze tecniche e specialistiche per affrontare sfide a livello globale.

Oltre alla qualità della didattica erogata, caratterizzata al Politecnico di Torino da una forte attenzione allo sviluppo delle cosiddette soft skills tramite attività curriculari e extra curriculari (come team studenteschi, tirocini formativi, challenge studentesche), concorrono agli ottimi esiti occupazionali i servizi di Job Placement che l’Ateneo dedica al matching fra aziende e giovani.

Grazie a queste attività, solo nel 2023 gli/le studenti ed i/le laureati/e del Politecnico sono entrati/e in contatto con più di 2.200 aziende. Tali aziende hanno ricercato complessivamente personale per circa 3.800 nuove posizioni, proposto 1.200 stage post laurea oltre a circa 5.700 tirocini curriculari previsti dal percorso formativo dei singoli Corsi di Studio. A questo proposito, secondo l’indagine Almalaurea 2024 sul profilo dei laureati/e, almeno 2 studenti/esse su 3 hanno fruito dei servizi di job placement esprimendo rispetto ad essi un giudizio positivo.

“Il Politecnico di Torino ritiene fondamentale il dialogo continuo con gli stakeholder esterni per formare professionisti in linea con i bisogni del mondo del lavoro – afferma la professoressa Milena Salvo, Referente del Rettore per i rapporti con le aziende e gli enti al Politecnico di Torino - Ogni giorno saranno previsti momenti di networking tra i referenti delle imprese partecipanti e il Politecnico di Torino: il confronto spazierà dalle possibilità di collaborazione in ambito di didattica, ricerca e trasferimento tecnologico al valore aggiunto che figure professionali altamente qualificate quali dottorandi e ricercatori possono portare in impresa”.