La giunta comunale nomina i componenti della nuova commissione edilizia della Città

La Giunta comunale nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha approvato la nomina dei nuovi membri della Commissione Edilizia della Città di Torino, l’organo tecnico-consultivo che ha un ruolo importante nel garantire la qualità urbana e architettonica degli interventi edilizi sul territorio comunale.

La Commissione, prevista dall’articolo 45.3 del Regolamento Edilizio, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su tematiche cruciali per la trasformazione urbana, tra cui interventi edilizi nel centro storico, su edifici di interesse storico, nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni. Inoltre, valuta proposte di strumenti urbanistici esecutivi e progetti di particolare rilevanza architettonica.

La Commissione avrà quindi il compito di garantire che gli interventi edilizi futuri siano in linea con i criteri di qualità richiesti dall’Amministrazione, considerando sia il contesto architettonico che quello urbano.

La nuova Commissione, che resterà in carica per i prossimi cinque anni, è composta da 11 membri, scelti per garantire competenze multidisciplinari.

Tramite apposito bando pubblico sono stati selezionati quattro esperti nelle aree della progettazione architettonica ed edilizia, progettazione urbanistica, storia e recupero dell’architettura urbana, trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana.

Per l’individuazione dei componenti esperti della nuova Commissione Edilizia è stata condotta una valutazione complessiva e qualitativa del profilo del candidato/a, privilegiando professionisti/e con un solido background professionale, che abbiano tuttavia maturato esperienze anche in campi complementari, in primo luogo quello accademico.

I restanti sette membri, espressione degli ordini professionali previsti dal Regolamento, sono stati nominati a partire dalle candidature proposte nell’ambito delle terne di coppie di candidati (titolare e supplente), comunicate dall'Ordine Professionale degli Architetti, dall’Ordine Professionale degli Ingegneri, dall’Ordine Professionale dei Geologi, dal Collegio Professionale dei Geometri, dal Politecnico di Torino, dall’Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali, dalla Consulta Comunale per l’Ambiente e per il Verde della Città di Torino.

La Giunta comunale ha quindi nominato quali componenti della Commissione Edilizia gli architetti Subhash Murkerjee esperto in progettazione architettonica e urbana, Antonio Fatibene esperto in progettazione urbanistica, Norberto Vairano esperto in storia e recupero dell’architettura urbana e Marco Minari esperto in trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana.

Tra i candidati proposti dall’Ordine Professionale degli Architetti sono nominati Giulia Nardi come membro titolare e come membro supplente Luciana Ge'.

I due membri scelti tra i candidati proposti dall’Ordine Professionale degli Ingegneri sono Donatella Selvestrel titolare e Dolores Piermatteo supplente.

Dall’Ordine Professionale dei Geologi sono stati scelti Marcello Bonini membro titolare e Fabio Paletto come membro supplente.

I candidati proposti dal Collegio Professionale dei Geometri sono la titolare Anna Rita Cucinelli e membro supplente Davide Sciacca.

Gli architetti Elena Vigliocco come titolare e membro supplente Riccardo Pollo proposti dal Politecnico di Torino.

Dall’Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali Vietti Edoardo titolare e Fruscione Carmelo supplente.

Il titolare Samuele Bavuso e il supplente Roberto Lombardi scelti tra i candidati proposti dalla Consulta Comunale per l'Ambiente e per il Verde della Città di Torino.

La nomina dei componenti della Commissione non prevede compensi economici, ma si basa sul contributo volontario di figure altamente qualificate.