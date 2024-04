Novità per i passeggeri di Torino nord : da oggi i bus 21 e 69 cambiano percorso

L'obiettivo è migliorare i collegamenti verso la stazione Rebaudengo-Fossata, come come con piazza Stampalia, via Massari, via Scialoja e verso gli l’istituti tecnici Peano e Grassi e altri servizi come l’Asl di via del Ridotto, il centro medico Larc di corso Venezia e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di via Paolo Veronese.

Dal capolinea unico in via Scialoja presso la fermata n. 3736 - “Scialoja Cap.” prosegue per via Reiss Romoli, via Ala di Stura, corso Grosseto, corso Venezia, inversione di marcia in piazza Baldissera, corso Venezia, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Reiss Romoli, via Scialoja (capolinea).

Dal capolinea unico in via Fossata presso la fermata n. 1627 - “Stazione Rebaudengo Cap.” prosegue per via Fossata, via Breglio, via Chiesa della Salute, corso Grosseto, via Paolo Della Cella, via Massari, via Stampini, strada dell'Aeroporto, via Lanzo (Borgaro), via Italia, via Gramsci, via Garibaldi, via Liguria, strada del Francese, strada dell'Aeroporto (Torino), via Veronese, via Lanzo, via Massari, via Paolo della Cella, via Bibiana, via Sospello, via Ala di Stura, via Fossata (capolinea).