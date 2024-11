A Lamine Yamal l'European Golden Boy 2024 di Tuttosport

Nel Grattacielo della Regione Piemonte, Tuttosport ha presentato la 22ª edizione dell’European Golden Boy che prelude alla cerimonia prevista il 16 dicembre presso il Museo Nazionale dell’Auto, a Torino.

EUROPEAN GOLDEN BOY

L’European Golden Boy, premio calcistico nato nel 2003 da un’intuizione del giornalista Massimo Franchi, è rivolto al miglior calciatore under 21 che milita in una squadra europea. Il vincitore dell’ultima edizione è stato Bellingham del Real Madrid che ha seguito Gavi, Pedri, Haaland, Joao Felix, De Ligt, Mbappé, Renato Sanches, Martial, Sterling, Pogba, Isco, Götze, Balotelli, Pato, Anderson, Agüero, Fabregas, Messi, Rooney e Van der Vaart.

IL PERCORSO DEL 2024

Il Golden Boy Football Benchmark Index è la classifica dei 100 migliori giocatori Under 21 aggiornata periodicamente, che permette di monitorare le prestazioni dei calciatori sulla base di dati oggettivi tra cui minutaggio, trasferimenti, performance in Nazionale e nei rispettivi club così da avere sempre una fotografia aggiornata del palcoscenico europeo.

Con la presentazione ufficiale dell’Index avvenuta nel mese di giugno a Solomeo, ospiti di Brunello Cucinelli per una tre giorni di sport, talk e approfondimenti con grandi protagonisti del panorama nazionale e internazionale del calcio, è cominciata la corsa verso l’elezione del vincitore. In occasione dell’ultimo aggiornamento dell’Index pubblicato a ottobre e annunciato a Roma, presso la Casina Poste, i primi 20 di questo Index – insieme a 5 giocatori a cui è stata riconosciuta una wild card d’ingresso – hanno composto la lista dei finalisti sottoposta alla giuria composta da 50 giornalisti internazionali delle più prestigiose testate sportive.

Tra i premiati anche Michael Kayode (Fiorentina) miglior giovane italiano, Kenan Yildiz (Juve) che ha vinto il premio assegnato dai tifosi, Giulia Dragoni (Roma) miglior calciatrice italiana e Antonio Percassi (Atalanta) miglior presidente.

PREMIO ASSEGNATO DAI VOTI DELLA GIURIA DEI GIORNALISTI

ABSOLUTE BEST: Lamine Yamal

Potrebbero anche fare un film su di lui o una serie dal titolo “The Eraser”, il Cancellatore, come il titolo di un album da solista di Thom Yorke, “frontman” dei Radiohead. Perché il supertalento del Barcellona, Lamine Yamal (doppio nome che in arabo significa letteralmente “protettore bello”) è nato per polverizzare i record. Ha battuto persino il re del calcio per antonomasia: la leggenda Pelé.

È accaduto durante Euro ’24 in Germania quando il numero 19 della Spagna (e del Barça) ha trafitto Maignan con un gol da favola nella semifinale di Monaco di Baviera contro la Francia diventando il più giovane marcatore della storia fra Europei e Mondiali. Il classe 2007 ha segnato lo scorso 9 luglio a 16 anni, 11 mesi e 28 giorni mentre “O Rei” aveva autografato la sua prima rete in un Mondiale (Svezia ’58, contro il Galles) a 17 anni, 7 mesi e 18 giorni.

E Lamine, laureatosi campione d’Europa con le “Furie Rosse” e ora leader della Liga, ha centrato un altro record incredibile nel Golden Boy 2024 “Absolute Best” che gli verrà consegnato al culmine del gala torinese il prossimo 16 dicembre a Torino. Il gioiello “blaugrana” ha infatti totalizzato 488 punti (su un massimale di 500) in base ai voti dell’autorevole giuria di Tuttosport formata da 50 giornalisti delle più importanti testate europee in rappresentanza di 26 Nazioni.

Battuto il primato precedente realizzato non più tardi di 12 mesi fa da Bellingham a quota 485. Ben 48 giurati su 50 hanno piazzato “Lamine Letal”, com’è stato soprannominato dai media spagnoli, al primo posto delle loro 5 preferenze: 97,6% dei voti, plebiscito sensazionale. Lo spagnolo ha più che quadruplicato il punteggio del secondo classificato, l'inglese Mainoo del Manchester United a quota 114. Terzo Zaïre-Emery del PSG con 88. L’anno scorso il vantaggio di Bellingham su Musiala, secondo, era di 200 punti esatti: divario profondo. Ma dodici mesi dopo, cioè adesso, fra Lamine e Mainoo c’è un abisso, una voragine: 374 punti di differenza. Baratro spaventoso.

Il suo cognome, doppio anche quello, per la cronaca è Nasraoui Ebana ovvero il primo di papà Mounir (ex imbianchino) e il secondo di mamma Sheila (ex cameriera). Ma state tranquilli: per tutti sarà solo e sempre Lamine Yamal. E non stupitevi se fra un po’, chissà un anno o due, diventerà il calciatore più caro di tutti i tempi: il suo potente procuratore Jorge Mendes, Golden Agent 2024, potrebbe agevolargli il cammino verso un trasferimento-monstre da 250 milioni al PSG...