Andrea Appino in concerto alle OGR Club

Continua il viaggio di OGR Club fra la migliore musica nazionale ed internazionale: questa volta il format delle OGR Torino vedrà esibirsi lunedì 2 dicembre alle ore 21 Andrea Appino, cantautore che nella sua lunga carriera ha calcato centinaia di palchi in tutta la penisola, e non solo, affermandosi come un punto di riferimento per la scena rock italiana, da solista e grazie alla lunga collaborazione con gli Zen Circus di cui da 1995 è penna, voce e chitarra.



Come di consueto, OGR Club offrirà al suo pubblico una performance unica: sala ex industriale e artisti che si esibiscono senza palco, alla stessa altezza del pubblico, senza distanza, a tu per tu. Una formula messa in atto nel 2022 e che ha reso il progetto OGR Club uno uno spettacolo a sé stante, irripetibile. Come irripetibile è ogni live di Appino.



La data alle OGR Torino fa parte del tour 2024 APPINO (sei) SOLO - Una terapia collettiva. L’artista torna con un ultimo tour indoor per portare sui palchi di tutta Italia le canzoni dei suoi tre album e chiudere a tempo indeterminato l’esperienza solista. Un’anno fa usciva l’ultimo lavoro “Humanize”, un progetto che unisce introspezione e sperimentazione sonora. L’album esplora il concetto di "umanità" attraverso un viaggio musicale e narrativo che fonde rock, elettronica e cantautorato.



Il set che Appino presenterà per OGR Club sarà acustico e minimale, di grande impatto emotivo. La nuova scaletta prevede brani da tutti e tre i dischi solisti, con arrangiamenti rinnovati.



Dichiara l’artista: “Come ormai da tradizione, chiuderò questa terza parentesi a mio nome con un esercizio di solitudine. L’ultimo giro di giostra, poi queste canzoni torneranno a riposare in pace. Per altri dieci anni o per sempre? Chi lo sa”.



Per info: www.ogrtorino.it