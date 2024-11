L'associazione Diva presenta "Storie in città": due libri per raccontare Torino

L’Associazione DIVA ODV, impegnata nel promuovere iniziative culturali e sociali volte a contrastare la solitudine, presenta un incontro speciale che intreccia narrativa, patrimonio culturale torinese e impegno sociale. L’evento, intitolato “Storie in città”, si terrà mercoledì 4 dicembre 2024, dalle 15:30 alle 17, presso la sede di Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. Protagoniste dell’incontro saranno due autrici di spicco, accomunate dall’amore per Torino e dalla capacità di raccontarne l’essenza attraverso prospettive originali e coinvolgenti:

Questo evento rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo della narrativa e della cultura come strumenti di coesione sociale e come veicolo per promuovere un senso di comunità. La scelta di Torino come sfondo per entrambi i libri non è casuale: la città, con la sua bellezza, i suoi segreti e le sue contraddizioni, diventa un simbolo di resilienza e di rinascita, in linea con i valori che l’Associazione DIVA ODV porta avanti nelle sue attività.