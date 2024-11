Tra Aurora e Vanchiglia 18 appuntamenti e concerti per " “NatalinCanto”

Tra Aurora, Vanchiglia e Madonna del Pilone è tempo di Natale. Anche quest’anno la Circoscrizione 7 propone un ricco calendario di concerti e spettacoli per la rassegna “NatalinCanto”, giunta alla diciottesima edizione.

Diciotto appuntamenti realizzati ed animati dai cori, compagnie teatrali ed associazioni di volontariato. “La straordinaria disponibilità dei cori - commenta Luca Deri Presidente della Circoscrizione 7 - permette in un periodo di enormi difficoltà per tutto quanto concerne la musica dal vivo, di offrire un ventaglio di spettacoli rivolti a grandi e piccini, esperti e semplici curiosi, gruppi di amici organizzati e persone senza famiglia che in occasione del Natale rischiano l’isolamento".

"Auspichiamo - commentano i Coordinatori Nando D’Apice e Silvio Sabatino -che gli spettacoli confermino l’alto indice di gradimento delle precedenti edizioni, che hanno avuto la partecipazione di oltre 2500 cittadini”.