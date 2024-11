Le iniziative dell'Asl To3 per la Giornata Mondiale contro l’Aids

I dati più recenti forniti dall’Istituto Superiore di Sanità parlano, per il 2023, di 2349 nuove diagnosi di HIV in totale, con un’incidenza di 4 ogni 100.000 abitanti. Il numero è in relativo aumento rispetto agli anni precedenti, prevalentemente nella fascia di età 40-49 anni e con trasmissione per via sessuale. Fra le nuove diagnosi, sono in continuo aumento quelle definite “tardive”, cioè avvenute in una fase già avanzata della malattia. Questi dati sottolineano quindi il fatto che parlare di HIV e AIDS è ancora oggi molto importante, per richiamare l’attenzione sul problema, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione in tutti gli ambiti e promuove iniziative volte ad una diagnosi precoce e ad un’eventuale terapia altrettanto precoce.