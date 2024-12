Più controlli, cambi di menu e stop ai cereali sospetti: Chivasso alza gli scudi dopo il caso-mense

“Sin dalla segnalazione del caso di disservizio nella refezione scolastica, l’Assessorato comunale all’Istruzione si è adoperato per adottare tutte le opportune misure atte a garantire la prosecuzione della mensa con le necessarie condizioni di sicurezza e garanzia, informando nel contempo le famiglie e le Istituzioni scolastiche in merito alle azioni intraprese”. È quanto ha comunicato l’assessore Gianluca Vitale ai genitori che in questi giorni hanno chiesto al Comune ulteriori chiarimenti sul ritrovamento di un reperto estraneo nei pasti di un turno della refezione nel plesso Marconi.