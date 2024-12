Lego Italia e l'artista Greg Goya presentano a Torino: Regalare il superpotere del gioco. E non finisce qui...

LEGO Italia punta sull’arte, sulla creatività e sul magico potere del gioco e delle storie per festeggiare il Natale. Infatti, in questi giorni il brand danese coinvolgerà due personaggi d’eccezione per un’iniziativa davvero unica. Tutto partirà a Torino, sabato 30 novembre alle ore 15, quando il volto della street art Greg Goya coinvolgerà cittadini e turisti in Piazza San Carlo. Goya, torinese, ha creato le “Fast Art”, performance e installazioni che diventano cult sui social e raccontano gli stati d'animo di una generazione perduta tra internet, fast fashion e app.

Una recente ricerca del Gruppo LEGO ha sottolineato, purtroppo, che le famiglie trascorrono sempre meno tempo giocando insieme. Ma questo passatempo, conferma lo studio, rende più felici, migliora immaginazione, pensiero razionale e problem solving. Così, LEGO Italia ha lanciato la campagna “Regala il superpotere del gioco” e ora coinvolge in questa missione anche l’artista torinese.

Il cuore del progetto con LEGO Italia è un elemento cult delle installazioni di Goya, la cosiddetta "EMERGENCY GAME", ovvero la classica cassetta di emergenza che contiene per esempio l’estintore o il kit di pronto soccorso. Questo oggetto diventa ora simbolo di un’altra emergenza: la mancanza del gioco nelle famiglie, quel tempo magico risucchiato da impegni e ritmi frenetici.

L’artista ha costruito quindi una speciale cassetta con 3.000 mattoncini LEGO rossi, il colore perfetto per le festività, dove spicca la scritta “Break the glass if you want to play”, e lancia a tutti un invito irresistibile: diventare artisti per un giorno. Le persone, infatti, saranno coinvolte nell’installazione con un gesto speciale e top secret che permetterà a tutti di regalare il superpotere del gioco.

La cassetta verrà poi trasportata al LEGO Certified Store di Via Roma, dove potrà essere ammirata da tutti.

“Con 'EMERGENCY GAME' vogliamo portare un messaggio di leggerezza e connessione. Il gioco è un gesto semplice ma profondo, capace di regalare emozioni vere, dalla gioia allo stupore fino alla libertà di inventare nuovi mondi” dichiara Greg Goya. “Sono davvero entusiasta di collaborare con LEGO Italia per invitare tutti a ritrovare e rivivere i sentimenti che questa attività sprigiona. In fondo, che Natale sarebbe senza giocare?”.

La missione delle feste di LEGO Italia non finisce qui. Greg Goya passerà il testimone a un altro artista, che diffonderà a Roma il superpotere del gioco. I dettagli dell’iniziativa sono ancora top secret, ma il Gruppo LEGO invita i suoi fan, e non solo, a restare sintonizzati per ritrovare, tutti insieme, la vera essenza del Natale e della felicità: stare insieme e giocare insieme.

