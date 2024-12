In occasione delle festività natalizie la Regione Piemonte lancia una speciale edizione del “Grattacielo Piemonte a porte aperte”.

Da oggi è possibile prenotare la visita al Palazzo di piazza Piemonte 1 a Torino, sede del Governo regionale.

Saranno circa 900 le persone che potranno effettuare le visite venerdì 6 dicembre, con slot ogni 30 minuti dalle 16.30 alle 21.30, con la salita al piano 41 del Grattacielo, che con i suoi oltre 200 metri di altezza è il punto panoramico più alto della città.

La prenotazione è obbligatoria per ogni persona, compresi i minori (non potrà essere consentito l’accesso in mancanza di registrazione) e può essere effettuata, fino all'esaurimento dei posti disponibili, registrandosi sul sito www.regione.piemonte.it