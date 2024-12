Tutto pronto per il DisFestival, la kermesse che disattiva i pregiudizi: "Abbattiamo le barriere nel mondo delle disabilità"

Dal 30 novembre fino al prossimo 8 dicembre prenderà il via la prima edizione del DisFestival, la manifestazione organizzata dal CPD, la Consulta per le Persone in Difficoltà. La kermesse è stata realizzata per l'occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, che si terrà il prossimo 3 dicembre. Un momento sostenuto dalla città di Torino e dalla Regione Piemonte, che racchiuderà una serie di attività finalizzate a ricostruire la visione che si ha nella società delle persone disabili. Passando dal concetto di ciò che non si è in grado di fare a quello di cosa si è capaci, abbattendo così le barriere e gli ostacoli delle disabilità. "Da un lato questa occasione darà servizi alle persone, ma dall'altra parte non si rinuncia alla battaglia culturale – ha commentato l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone – Credo che DisFestival abbia davvero questo obbiettivo, cioè creare dibattiti e confronti affinché il pubblico possa uscire arricchito e con una maggiore consapevolezza. Da Cpd ogni volta esce sempre qualche spunto positivo per la vita delle persone, grazie per tutto quello che fate". "Oggi ringraziamo un impegno quotidiano sul nostro territorio, nella realtà di Cpd si coglie subito l'aspetto dell'ascolto e la loro presenza nella nostra società – ha dichiarato il vicesindaco della città di Torino Michela Favaro – Sono d'accordo sul rompere le barriere dei pregiudizi, spesso si parla di eliminare quelle fisiche ma non basterebbe senza voler cancellare anche quelle morali, si abbattono gli ostacoli per costruire ponti".

"Un'iniziativa importante che coinvolge tutto il territorio, in grado di dare importanza alle competenze e alle qualità delle persone con disabilità, lavorando insieme sui talenti di ogni persona – ha spiegato in un videosaluto il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – In occasione della giornata internazionale dei diritti di persone con disabilità, questa iniziativa, accoglierà il pubblico promuovendo i temi dei diritti e della tutela di tutti. È Fondamentale ma sono altrettanto essenziali le realtà come cpd, che operano quotidianamente con il pubblico".

"Un'edizione incredibile perché i contenuti del festival sono giovanissimi, l'idea sarà raggruppare tutte le nostre attività sotto un unico cappello – ha spiegato la presidente di Cpd Francesca Bisacco – L'obiettivo sarà l'azione sulla disattivazione dei pregiudizi, attraverso questi eventi vogliamo intervenire pesantemente sui preconcetti che rendono meno libere le persone con disabilità. Siamo contenti di essere sostenuti dalle istituzioni e dal territorio, persone che ci aiutano nel tempo e gratificano il nostro operato". Un programma vasto che vedrà a partire dal 30 novembre molte attività proposte, tra cui il talk sulle paure del prossimo e in particolare delle persone che non si conoscono. Saranno presenti anche tanti altri temi di attualità come "Donne e disabilità", un format incentrato sugli aspetti del corretto linguaggio per evitare qualsiasi tipo di discriminazione.