Un evento di solidarietà a Milano per la Terra Santa con l’Ambasciata dell’Ordine di Malta a Monaco

Lo scorso 27 novembre, l’elegante cornice di Palazzo Parigi, nel cuore di Milano, ha ospitato un esclusivo Charity Dinner organizzato dall’Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta presso il Principato di Monaco. All’evento hanno partecipato oltre 300 persone provenienti da Milano, dalla provincia lombarda, dal Principato di Monaco e dalla Francia.



La serata aveva un obiettivo nobile: sostenere il progetto Holy Land Emergency, dedicato ai territori della Terra Santa e all’Ospedale della Santa Famiglia di Betlemme, gestito dall’Ordine di Malta. Questo progetto, che beneficia del patrocinio del Patriarcato Latino di Gerusalemme, rappresentato dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, mira a garantire supporto alimentare e assistenza medica alle comunità più vulnerabili della regione.



L’evento ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo dell’imprenditoria monegasca e italiana, campioni mondiali dello sport di Monaco e dell’Italia, manager del Principato e milanesi, Presidenti di ospedali, bancari e banchieri. Il vero collante della serata è stato però il sentimento diffuso di amicizia e stima per le attività del Sovrano Ordine di Malta. Durante il suo discorso di benvenuto, l’Ambasciatore Alberto di Luca ha offerto una toccante riflessione, paragonando il tragico scenario di guerra in quelle Terre alla realtà della serata: "I presenti hanno portato in sala le 'armi' dell’altruismo e della generosità, indossando come divisa questi abiti eleganti".



La serata è stata arricchita da momenti di leggerezza grazie ai virtuosismi di Eddy il Mago e, soprattutto, dagli approfondimenti e dalle testimonianze dirette sull’impatto concreto del progetto Holy Land Emergency. Molto ascoltato l’intervento in remoto di Padre Gabriel Abuna dalla Parrocchia cattolica della Sacra Famiglia di Gaza. L’iniziativa ha suscitato entusiasmo e sensibilizzato i partecipanti sull’importanza della solidarietà internazionale, espressione della Diplomazia Umanitaria del Sovrano Ordine di Malta.



Grazie all’impegno e alla generosità dei presenti, il Charity Dinner si è rivelato un successo straordinario, dimostrando ancora una volta come il Principato di Monaco e Milano sappiano unirsi in iniziative di grande valore umanitario. Fra le donazioni per partecipare al Charity Dinner e quanto raccolto con l’asta silente, il totale che andrà interamente a favore del progetto Holy Land Emergency è di €170.000.