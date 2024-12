Brumotti e Striscia 'pizzicano' gli automobilisti di Moncalieri che parcheggiano nei posti riservati ai disabili

E' noto per essere il programma più irriverente della tv, che non fa sconti a nessuno. Ai potenti di turno come ai semplici cittadini, denunciandone le malefatte o anche solo piccoli vizi. Che tanto piccoli non sono, quando magari si parcheggia la propria auto nel posto riservato a quello per le persone con disabilità.

Chi si metteva sul posto dei disabili

"Striscia la Notizia", il tg satirico di Canale 5 nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, ha mandato in onda un lungo servizio di uno dei suoi inviati di punta, Vittorio Brumotti, dal parcheggio di un noto centro commerciale di Moncalieri. E purtroppo sono state molte le vetture scovate dal noto volto della tv che si sono meritate le sue 'merdine' per aver fatto qualcosa che non si doveva.

Ogni volta, la persona di turno che veniva pizzicata, provava a giustificarsi in qualche modo: chi chiedeva subito scusa, chi (la maggioranza) diceva di non essersi accorta, chi ancora sosteneva di essersi fermato solo un momento, mentre una signora anziana arrivata col figlio ha detto che lei faceva fatica a camminare e quindi ci stava di lasciare l'auto.

Per tutti le 'merdine' di Brumotti

Per tutti, comunque, 100% Brumotti ha lasciato sul tettuccio dell'auto un ricordo del suo passaggio, quella 'merdina' che ogni volta fa capolino là dove qualcuno si è messo oppure ha fatto qualcosa che non doveva. Nessuno sconto per quegli automobilisti (magari non solo moncalieresi) che non hanno rispettato le regole, anche se tutti l'hanno presa con filosofia.

Tante volte, anche nel recente passato, l'inviato di Striscia ha rimediato anche botte (o peggio ancora), quando ha denunciato malefatte, invero ben più gravi di quelle denunciate nel servizio realizzato a Moncalieri.