Alla Camera di commercio si scaldano i motori per Pecco Bagnaia Torinese dell'anno 2024

Una mattinata di festa dedicata al lavoro, all’impegno e alla tenacia nel perseguire i propri sogni: la proposta arriva dalla Camera di commercio di Torino per domani, domenica 1° dicembre alle ore 10 al Teatro Alfieri. Sarà infatti qui che il Presidente Dario Gallina, alla presenza delle autorità e della Giunta camerale, consegnerà a Francesco Bagnaia, campione di motociclismo, il 48° Premio Torinese dell’Anno.

A seguire 204 tra lavoratori ancora in servizio, lavoratori pensionati, imprenditori, imprenditori eredi e lavoratori dipendenti poi imprenditori, riceveranno il 72° Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico.

Nell’ultima parte della mattinata, poi, largo ai giovani con il riconoscimento a 110 Diplomati eccellenti tecnici e professionali, premiati tra gli studenti degli istituti superiori tecnici e professionali di Torino e provincia, diplomati con i punteggi di 100 o 100 e lode, nell’anno scolastico 2023/2024.

Il Torinese dell’Anno 2024

Torinese di nascita, classe 1997, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è tra i più forti piloti di MotoGP della storia. Tre volte campione del mondo, in Moto2 nel 2018 e in MotoGP nel 2022 e nel 2023. Nell’ultima stagione si piazza secondo con 11 gran premi vinti su 20, 7 gare del sabato e 16 podi, una stagione da ricordare. In carriera è stato Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo con 8 vittorie e 12 podi. Con l’approdo in Motomondiale nel Ducati Lenovo Team vince due mondiali consecutivi. Campione dentro e fuori dal circuito di gara, dimostra un legame autentico con la città di Chivasso, lasciata a 16 anni per trasferirsi nelle Marche. Ritorna spesso nel Torinese per iniziative anche benefiche.

Come sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina: “Quest’anno il nostro Premio Torinese dell’Anno va ad uno sportivo, uno dei più grandi campioni della storia mondiale della velocità che, grazie alle sue vittorie e al suo temperamento, è un modello di dedizione e autenticità”.

Questa la motivazione ufficiale del riconoscimento: “Per aver fatto rientrare il Torinese nell’olimpo dei luoghi natali di grandi campioni della velocità grazie alle sue vittorie e per rappresentare, soprattutto per le giovani generazioni, un esempio di passione, tenacia e gestione della popolarità senza clamori, rimanendo legato al territorio di origine a cui dedica, con particolare sensibilità, gesti solidali concreti e molteplici occasioni di incontro”.

Francesco Bagnaia commenta così il riconoscimento: “Sono nato a Torino, sono cresciuto a Torino e l’ho dovuta lasciare per inseguire i miei sogni, ma per me Torino è sempre rimasta casa. La mia famiglia, i miei amici, i miei affetti più cari sono qui e ogni volta che posso torno. Per me ricevere questo premio è un grandissimo onore e porto con orgoglio questa meravigliosa città in giro per il mondo con me”.

Il Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico

Il riconoscimento è dedicato a chi ha svolto almeno 35 anni di servizio presso una stessa azienda, 35 anni di attività imprenditoriale in proprio o 50 come erede del fondatore. La prima edizione si è svolta nel 1952, con 200 riconoscimenti attribuiti ad altrettanti lavoratori. In questi 72 anni i Fedeli premiati hanno superato le 2.700 persone!

Come spiega il Presidente Dario Gallina “La crescita di un paese è realizzata da tanti che compiono il proprio dovere quotidianamente, uomini e donne che offrono un contributo speciale alla crescita del territorio. Le storie dei premiati di oggi rappresentano un tesoro inestimabile di conoscenze da tramandare alle giovani generazioni”.

I premiati di questa edizione:

104 lavoratori dipendenti ancora in servizio

72 imprenditori

5 lavoratori dipendenti oggi in pensione

20 imprenditori eredi del fondatore

3 lavoratori dipendenti divenuti poi imprenditori

per un totale di 204 premi.

Nell’ampia categoria dei lavoratori dipendenti ancora in servizio, si colloca al primo posto Lucia Volpato, per 43 anni e 6 mesi presso l’azienda automotive Valeo S.P.A. Segue Laura Gambaudo che ha lavorato per 43 anni e 4 mesi presso l’azienda L.S.L. Marchese Vittorino, attiva nella componentistica. Al terzo posto Enrico Massimo Avico per 41 anni e 10 mesi sempre presso la Valeo.



Tra i dipendenti pensionati, si classifica al primo posto Angelo Melchionna con 43 anni e 1 mese presso la Gallicchio Stampi. Segue Filomena Cusanno, che per 41 anni ha prestato servizio alla UNIFARMA Distribuzione e Antonella Agù con 40 anni e 10 mesi trascorsi alla HANON SYSTEMS ITALIA realtà del settore automotive di Campiglione Fenile.

Nella categoria imprenditori il primo classificato, con 64 anni e 9 mesi di anzianità, è Italo Tedoldi, erede di Gian Paolo Tedoldi, fondatore della società agricola Teddyrosso. Al secondo posto Romano Causin, con 62 anni e 3 mesi, come titolare della Carrozzeria 2C. Al terzo posto c’è Francesco Paolo Galassi, con 56 anni di attività presso l’omonima impresa di impianti termici.

Al primo posto nella categoria Imprenditori eredi troviamo Maria Teresa Cerato con i 101 anni e 8 mesi dell’oreficeria Almondo fondata nel cuore di Torino. Segue con 93 anni e 7 mesi Franco Chialva titolare della Chialva Nicolao, spin off dell’azienda agricola Chialva di Pancalieri, già Maestro del Gusto. Al terzo posto la famiglia Scaia, con 90 anni e 5 mesi dell’omonima falegnameria.

Nella categoria Lavoratori dipendenti poi imprenditori troviamo Guido Roveta, con 55 anni e 10 mesi alla Criotec Impianti di Chivasso. Segue Rocco D’Affuso con 40 anni e 10 mesi nell’azienda edile che ora porta il suo nome. Al terzo posto Riccardo Scanferla, per 39 anni all’officina meccanica Scanferla Bruno.

L’elenco completo dei premiati è sul sito della Camera di commercio di Torino all’indirizzo www.to.camcom.it/premiofedelta

Premiati Diplomati eccellenti tecnici e professionali 2023/2024

Nella mattinata di festa, previsto anche uno spazio per i giovani, con il riconoscimento ai Diplomati eccellenti tecnici e professionali, un premio che la Giunta della Camera di commercio di Torino ha voluto istituire dal 2015 proprio per gli studenti degli istituti superiori tecnici e professionali di Torino e provincia, che si diplomano con i punteggi di 100 o 100 e lode.

Secondo Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio: “Lo studio tecnico e professionale può aprire immediatamente la strada all’inserimento nel mondo del lavoro, ma in molti casi anche ad un’esperienza di alta formazione che si realizza con brillanti percorsi specialistici in Università o in Istituti Tecnici Superiori, mirati a far incontrare domanda e offerta in ambito occupazionale”.

Per l’anno scolastico 2023/2024 ci sono 110 premiati, 42 studentesse e 68 studenti, tra cui 15 con lode, che provengono da 29 istituti tecnici e professionali statali di Torino città (11) e provincia (18).

L’elenco completo dei premiati è sul sito della Camera di commercio di Torino all’indirizzo www.to.camcom.it/diplomati-eccellenti-tecnici-e-professionali