Villar Perosa va ‘Oltre il solito Natale’ decorando biscotti

Tra decorazioni sui biscotti e passeggiate con i cavalli, Villar Perosa si prepara per il Natale. Si potranno scattare delle fotografie con Babbo, accompagnati dal coro MusiKà.

‘Oltre il solito Natale’ si terrà domani, domenica 1° dicembre, nel Parco del Bacino. Inizierà alle 10 con l’apertura del mercatino con trenta espositori, mentre dalle 11 verranno proposte per tutto il giorno delle passeggiate con i pony a cura dell’associazione ippica Il Cavallo a Dondolo di Pinasca. Ci sarà anche possibilità di fare un giro in carrozza gratuito con la partecipazione di Bianciotto Mangimi.

Si proseguirà nel pomeriggio con un laboratorio per bambini: con l’aiuto di volontari, dalle 14,30 si decoreranno i biscotti di Natale offerti dalla panetteria Ghiano.

Alle 15 verrà presentato il libro ‘La vendetta del serpente’ di Vanessa Genre, mentre alle 16 arriverà Babbo Natale con i regali per i bambini e, infine, alle 17,30 verrà accesso l’albero di Natale decorato dal ⁠Giardin del Pont.

La giornata è stata organizzata dal Comune, in collaborazione con Cantiere Senza Sensi, associazione di promozione sociale impegnata a promuovere l’inclusione delle persone disabili attraverso il teatro e le arti espressive.

“Il gruppo che si è offerto per l’organizzazione non è un comitato costituito. Cantiere senza sensi si è dato disponibile per darci un aiuto dal punto di vista burocratico, per le idee riguardo alle attività della giornata e anche per la mano d’opera. Durante la giornata, quando non canta il coro, saranno loro a occuparsi del sottofondo musicale”, anticipa l’assessora comunale Martina Rostagno.