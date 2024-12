Sta per iniziare l’altcoin season con guadagni fino a 1000x: le migliori criptovalute da acquistare per il rally di Natale

L'attesa per la prossima altcoin season si fa sempre più palpabile, soprattutto con l'avvicinarsi del rally natalizio, un periodo storicamente caratterizzato da un notevole entusiasmo del mercato.

L'altcoin season è un fenomeno ben noto agli esperti del settore: rappresenta quella fase in cui le criptovalute alternative al Bitcoin, conosciute come altcoin, riescono a superarlo in termini di crescita del valore e aumento del market cap complessivo.

Per analizzare il mercato, gli esperti si affidano all’Altcoin Season Index, uno strumento che misura la performance delle altcoin rispetto al Bitcoin. Quando l'indice supera il 75%, si ritiene che il mercato stia entrando in una vera e propria altcoin season.

Attualmente, l'indice si trova al 59%, un valore che suggerisce l'approssimarsi di questa fase, con probabilità di concretizzarsi tra dicembre 2024 e i primi mesi del 2025.

Storicamente, un calo della Dominance del Bitcoin – ovvero la percentuale del suo market cap rispetto all'intero settore cripto – ha preceduto le altcoin season. Ad esempio, nei cicli del 2020 e del 2021, la Dominance del Bitcoin è scesa sotto il 45%, aprendo la strada a un boom delle altcoin.

Strategie di investimento per l’Altcoin Season

Ethereum e Solana restano tra le scelte principali per gli investitori più esperti. Ethereum, con la sua continua evoluzione tecnologica grazie agli aggiornamenti di rete, e Solana, nota per le sue elevate prestazioni, sono considerate pilastri nel wallet di chi punta a cogliere le opportunità di mercato. Tra gli asset più promettenti figurano meme coin come Dogecoin e Shiba Inu.

Allo stesso modo, criptovalute in presale come Pepe Unchained e Flockerz rappresentano un'opportunità unica per ottenere token a prezzi vantaggiosi prima del loro lancio ufficiale.

Pepe Unchained

Pepe Unchained si sta rapidamente affermando come uno dei progetti più promettenti nel panorama delle criptovalute, attirando l'attenzione degli appassionati grazie all’iconicità del personaggio di Pepe e all’ambiziosa visione di rivoluzionare il settore delle blockchain.

La presale del token PEPU ha già raggiunto un impressionante traguardo di oltre 55 milioni di dollari, con un prezzo di vendita fissato a 0,01295 dollari per token. +

Conclusa la raccolta fondi, prevista entro un mese, PEPU sarà lanciato su exchange di primo livello, aprendo nuove opportunità di trading e utilizzo.

Il progetto ruota attorno a Pepe Chain, una blockchain Layer-2 progettata per offrire transazioni significativamente più veloci e meno costose rispetto a Ethereum. La rete non solo permette un’efficiente gestione delle transazioni, ma si integra con strumenti innovativi come:

Un block explorer nativo: per monitorare facilmente le transazioni.

Un exchange decentralizzato (DEX): che consente il trading di PEPU e altre meme coin.

Con il lancio della Pepe Chain, gli utenti potranno effettuare il bridging dal network Ethereum, ampliando le possibilità di utilizzo del token PEPU.

Pepe Chain punta anche a diventare una piattaforma preferita dagli sviluppatori di Dapp (Decentralized Applications) grazie al Pepe Pump Pad, un ecosistema pensato per sostenere l'innovazione. Inoltre, il programma “Pepe Frens with Benefits” offre grant dedicati per incentivare nuovi progetti, rendendo la rete un terreno fertile per lo sviluppo tecnologico.

Gli utenti interessati possono acquistare PEPU utilizzando ETH, USDT o carta di credito e metterlo in staking sulla rete Ethereum per ricevere ricompense passive proporzionali all'APY.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars si posiziona come un progetto all’avanguardia nel panorama delle meme coin, introducendo un’innovativa piattaforma di staking, il MemeVault. Questo ecosistema sfrutta lo standard multi-token ERC-1155 per offrire un’esperienza di staking flessibile e diversificata.

MemeVault permette agli utenti di mettere in staking una vasta gamma di meme coin utilizzando un protocollo Proof-of-Stake.

Al momento del lancio, saranno supportati fino a 12 token, tra cui alcune delle meme coin più popolari come:

Pepe

Dogecoin

Shiba Inu

Floki Inu

Based Brett

Bonk Coin

Gli utenti che partecipano allo staking riceveranno ricompense passive in STARS, il token nativo della piattaforma, che offre ulteriori vantaggi per chi lo detiene nel proprio portafoglio, come premi aggiuntivi legati alla quantità di STARS posseduta.

Con una presale che ha già superato i 6,3 milioni di dollari, Crypto All-Stars ha dimostrato di essere un progetto capace di catalizzare l'interesse della comunità cripto, grazie alla sua proposta innovativa e alla possibilità di generare rendite passive.

Il token STARS, disponibile al valore di 0,0016254 dollari, può essere acquistato tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito e messo in staking sulla rete Ethereum per ottenere premi in base all’APY, consolidando la sua attrattiva sia per i trader esperti sia per gli investitori di lungo periodo.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS