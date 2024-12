Giù il sipario sul 42° TFF, ma sotto la Mole continuano i grandi ospiti del cinema: oggi è la giornata è di Zoe Saldaña

Il programma



Il primo appuntamento è per le ore 17 al Cinema Massimo dove, in una conversazione con il direttore del Museo Carlo Chatrian, Saldaña ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera. L’incontro proseguirà con presentazione e la proiezione del cortometraggio Dovecote (17’), girato da Marco Perego. Alle ore 19.30 al Museo Nazionale del Cinema in Aula del Tempio Zoe Saldaña riceverà il Premio Stella della Mole, mentre alle ore 21 al Cinema Massimo introdurrà il musical Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard.

Non solo Zoe Saldaña

Le star del cinema nazionale e internazionale saranno in città anche per il resto della settimana. Nella stessa serata di oggi, alle 21 al Massaua Cityplex James Franco presenterà insieme al regista Claudio Giovannesi il film Hey Joe. Domani, il regista Gabriele Salvatores sarà al Cinema Romano per introdurre il suo ultimo film, Napoli-New York. Miguel Gomes presenterà il suo Grand Tour al Cinema Nazionale sabato 7 dicembre alle ore 21.15. Yasemin Şamdereli, presenterà il film Non dirmi che hai paura in anteprima a Torino mercoledì 4 dicembre, al Cinema Romano, alle ore 20.