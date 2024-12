Intelligenza artificiale, il direttore del Centro è Antonio Calegari

Antonio Calegari è il primo direttore di AI4INDUSTRY, il centro di competenza per l'intelligenza artificiale che ha la sua sede a Torino.

La scelta, all'unanimità, è stata presa in occasione del Consiglio di Sorveglianza di AI4I.

La scelta giunge alla fine di una selezione iniziata in estate con la pubblicazione di una call internazionale, cui hanno risposto 80 candidati da tutto il mondo.

Classe 1966, laurea in fisica all'Università di Milano e MBA a INSEAD, Calegari vanta una esperienza manageriale in aziende nazionali ed internazionali (tra cui Vodafone, Sirti, Diners Club, Carlson Wagonlit Travel) e una profonda conoscenza dei processi di trasferimento tecnologico, culminata, negli ultimi anni, nella creazione e nel consolidamento, in Svizzera, della startup AI ''Artificialy''.