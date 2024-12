Quindici anni di Settimane della Sicurezza: "Continueremo a promuovere salute e diritti nei luoghi di lavoro e nelle scuole"

Sono trascorsi 17 lunghi anni dal terribile disastro della ThyssenKrupp, dove il 6 dicembre 2007 otto operai persero la vita nello stabilimento torinese, ma sono anche passati tre anni dalla tragedia del crollo della gru di via Genova, risalente al 2021.

Per ricordare queste tragedie anche quest'anno, fino al 18 dicembre, si terranno a Torino le "Settimane della Sicurezza", organizzate dall'associazione "Sicurezza e Lavoro" per sensibilizzare e diffondere la cultura del lavoro sicuro. Con l'obiettivo di trattare i temi della prevenzione e dell'informazione, saranno al centro dell'evento le scuole e i sindacati. In particolare come protagonisti saranno soprattutto gli studenti e le scuole della Circoscrizione 8, area in cui persero la vita i tre lavorati del cantiere di via Genova a causa del crollo di una gru. Inoltre da quest'anno sarà centrale il tema dei diritti dei lavoratori, in ottica del contrasto ai lavori non sicuri e in nero.

"Fin dal primo giorno la città metropolitana e le istituzioni tutte hanno sostenuto le iniziative delle settimane dedicate alla sicurezza sul lavoro – ha spiegato il presidente dell'associazione Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico – Quest'anno la settimana si concentrerà con tre appuntamenti insieme ai principali gruppi sindacali per quanto riguarderà il tema della prevenzione, invece per la parte di informazione ci rivolgeremo direttamente alle scuole, in particolare nella Circoscrizione 8 dove ci fu l'incidente di via Genova".

"Il 4 dicembre – continua Quirico – ci sarà l'udienza in tribunale sul caso di via Genova in cui saremmo ammessi, sottolineando che noi siamo qui per sensibilizzare ma soprattutto per chiedere giustizia. Il 18 dicembre chiuderemo la settimana con una cerimonia commemorativa davanti al luogo in cui crollò la gru".

"Ringrazio l'associazione e le famiglie delle vittime, quello che è accaduto ai vostri parenti è una ferita ancora aperta ma riuscite a tenere viva la memoria delle vittime per chiedere ancora giustizia – ha commentato la Segretaria torinese della Cisl Cristina Maccari – Spesso vediamo datori di lavoro con una formazione non sufficiente, infatti i numeri di vittime e di infortuni sul lavoro sono ancora elevati. Dobbiamo fare un passo in più iniziando a guardare dentro gli enti e gli ambienti di lavoro".