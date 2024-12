Memissima 2025: al festival degli Oscar dei meme tra gli ospiti Fabio Celenza, madonnafreeeda, cyaomamma, filosofiacoatta

Torna Memissima, il festival della cultura memetica ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory che ospita le migliori agenzie di comunicazione e le pagine meme da tutta Italia per darsi appuntamento a Torino da giovedì 5 a sabato 7 dicembre.





L’attesa più grande è riservata ai Meme Awards - gli Oscar dei Meme la cui premiazione finale in programma alle 21 di sabato 7 dicembre.

Memer e agenzie di comunicazione da tutta Italia si danno quindi appuntamento a Torino in occasione di MEMISSIMA fra case studies e nuovi linguaggi da indagare. Protagonisti del festival saranno infatti i memers delle più importanti pagine italiane a partire da filosofiacoatta, madonnafreeeda, cyaomamma, vaberagaA, ri.tardoantichità, Hipster Democratici, giornalistichenonriesconoascopare, Marco Ballarini Sindaco e tante altre.

A completare l’offerta del festival anche ‘Meme per gli acquisti’, l'incubatore sul memevertising che ospita inoltre alcune delle migliori agenzie di comunicazione italiane e pensato per studiare il rapporto tra meme e pubblicità nell’incontro fra memer e admin di pagine meme con agenzie di comunicazione e aziende come URMET, UNA, Armando Testa, Leo Burnett, dieci04, ti:mbro e molte altre.

Per la prima volta quest’anno, grazie al sostegno e all’ intraprendenza di URMET, meme per gli acquisti è diventato anche un contest che ha invitato le pagine di meme ad immaginare contenuti legati all’azienda. Le Decine di proposte/meme arrivate verranno vagliate dal reparto creativo di Urmet che decreterà il vincitore che verrà premiato durante i meme awards con un premio in denaro da 500 euro.