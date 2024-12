Il racconto dei lettori: "La situazione di bus e tram è sempre peggio: attese infinite e mezzi inaccessibili"

Ma già in passato le cose non andavano: "In media per percorrere in città 10 chilometri per andare a lavorare e altri 10 per tornare a casa perdo circa 3 ore al giorno per colpa del pessimo funzionamento dei trasporti soprattutto di tram e autobus (15-56-61-68). Che consigli potete dare a chi non abita vicino alla metro? Torino è il contrario di una "città dei 15 minuti": mediamente la maggior parte degli abitanti ci mette 1 ora per andare a lavorare incrementando smog, traffico, stress di cui paghiamo le spese tutti. Anche per colpa del pessimo TPL Torino è una delle città italiane con più auto in rapporto al numero di abitanti ed è la città più inquinata d'Italia".



La situazione a Vanchiglietta