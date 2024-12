Con Faber Teater e Teatro a Canone, gli spettacoli per famiglie tornano a Chivasso

Il paese del futuro, stagione 2024-2025 torna sul palco del teatrino civico di Chivasso.

La collaborazione di Faber Teater e Teatro Canone, con il supporto del Comune di Chivasso e della Fondazione Piemonte dal Vivo, si consolida e propone una nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie per sei domeniche pomeriggio tra dicembre e aprile nella cornice del Teatrino Civico di Chivasso.

Il cartellone si apre domenica 8 dicembre con Enrichetta dal ciuffo della compagnia Teatroperdavvero, di e con Marco Cantori e Giacomo Fantoni, ispirato alla celebre favola di Perrault, che racconta di un incontro speciale tra la piccola Enrichetta e il bel Clemente, un incontro che cambierà la sorte di entrambi...

Domenica 12 gennaio 2025 è invece l’occasione per conoscere la marionetta Proto, protagonista dello spettacolo Variations di e con Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, della compagnia Di Filippo marionette. Quello di Proto è un viaggio che parte dalla sua nascita e attraversa alcune tappe fondamentali: Proto sa di essere attaccato a dei fili e che ci sono due “figure” che gli permettono di muoversi nello spazio… e di viaggiare! La compagnia italo-australiana ha portato lo spettacolo in 25 Paesi e ha ricevuto premi in tutta Europa.

Domenica 9 febbraio va in scena uno spettacolo emozionante e delicato, Il paese senza parole di Roberto Anglisani e Alessandro Rossi, con Marianna Batelli e Alessandro Rossi, della compagnia Rosso Teatro, in cui conosciamo il paese in cui vivono Cybelle e Phileas, un paese in cui non si parla perché le parole vanno comprate e i bambini e le bambine non possono permetterselo! Uno spettacolo di narrazione e danza che riflette sull’importanza delle parole…

Il secondo appuntamento di febbraio è quello di domenica 16 con lo spettacolo Il piccolo principe di Assemblea Teatro con Cristiana Voglino.

Tratto dal celebre racconto di Antoine de Saint-Exùpery, incontreremo sulla scena il celebre protagonista e le tante domande che scaturiscono dall’incontro con il pilota costretto a fermarsi in mezzo al deserto per un’avaria del motore…

L’appuntamento del mese di marzo è programmato per domenica 23 con Il mago del grano della storica compagnia Teatro Potlach, con Nathalie Mentha; in scena, la storia dell’agronomo Nazareno Strampelli che partì dalle Marche verso la piana di Rieti con il sogno di creare una nuova tipologia di grano resistente alle intemperie e alle malattie, insieme alla moglie Carlotta, sue fedele assistente!

Domenica 6 aprile chiude la rassegna il Teatro della Libellula con Zampalesta u cane tempesta, di e con Angelo Gallo, regia di Gaspare Nasuto.

Zampalesta è un cane lupo tenuto alla catena che ha finalmente l’occasione di scappare dal suo padrone. Inizierà così un viaggio attraverso varie tipologie umane, senza perdere la sua indole di combina guai! Nel suo girovagare reincontrerà il suo padrone cambiato e illuminato: anche un cane, come ognuno di noi, ha bisogno d'amore.

Alla fine degli spettacoli è prevista per il pubblico la merenda dopo-spettacolo: come nelle scorse edizioni, ai bambini e alle bambine che la domenica pomeriggio si presenteranno con il biglietto dello spettacolo presso la Pasticceria Bonfante di Chivasso (via Torino 29), verrà offerta una sorpresa (dolce o salata)!

Sostengono la rassegna alcune attività del territorio: la Pasticceria Bonfante, Giocarpensando e insieme, le tre librerie attive a Chivasso: Axolotl Libreria, L'angolo di Fricci e Mondadori.

Gli appuntamenti della rassegna si tengono alle 16 presso il Teatrino Civico di Chivasso, in piazza C. A. Dalla Chiesa. L’ingresso è di euro 5,00; euro 1,00 per i bambini fino a 5 anni compresi. La prenotazione è fortemente consigliata: rivolgersi presso la biblioteca MOviMEnte di Chivasso al numero 011-9115700 o via mail biblioteca@comune.chivasso.to.it