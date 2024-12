Disabilità, Nicco: "Le barriere ci sono ancora e sono fisiche, culturali e sociali”

“Un’occasione per riflettere e impegnarsi per eliminare le barriere, non solo architettoniche, che separano le persone. Ma anche per edificare ponti di inclusione capaci di dar vita a una società sempre più a misura d’uomo”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre.

“Ancora oggi – ha aggiunto – dobbiamo constatare che esistono pesanti barriere fisiche, culturali e sociali che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita comunitaria”.

“Oltre a farci riflettere sulle difficoltà che le persone con disabilità affrontano ogni giorno – ha concluso – questo giorno ci invita a celebrare le loro capacità, il loro contributo alla società e i loro successi che, come avvenuto nelle recenti Paralimpiadi di Parigi, non mancano e meritano il giusto riconoscimento”.