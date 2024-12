Chantal Balbo nuova coordinatrice Politiche sociali della Circoscrizione 1

Chantal Balbo di Vinadio, consigliera della Lista Civica per Torino, e’ la nuova coordinatrice alle Politiche sociali della Circoscrizione 1. A eleggerla il consiglio della Circoscrizione. Succede a Vittoria Nallo, consigliera regionale del Piemonte, che assumerà il ruolo di capogruppo. “L’avvicendamento alla guida del coordinamento alle Politiche Sociali - sottolineano in una nota congiunta Nallo e Balbo - rappresenta una conferma del ruolo politico della Lista civica per Torino In questi due anni e mezzo abbiamo lavorato con determinazione e compattezza per il nostro territorio, ponendo al centro l’attenzione verso le persone più fragili, i temi legati alla gestione dello spazio pubblico ed alla sicurezza”.

“È nostra intenzione - concludono - continuare a lavorare in questa direzione, consolidando una piattaforma politica e programmatica che ha dimostrato di rappresentare con efficacia le istanze civiche, moderate e riformiste all’interno della coalizione di centrosinistra”.