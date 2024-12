Lavoro in corso quasi finiti: si avvicina la riapertura della provinciale 61 di Issiglio

Si concluderanno a breve i lavori per l’allargamento e la messa in sicurezza dei versanti soprastanti Strada Provinciale 61 di Issiglio in un tratto di circa 600 metri dal Km 2+200 al Km 2+800 nei pressi del lago di Gurzia, nel territorio del Comune di Vidracco. Nel cantiere sono in corso le ultime operazioni per la realizzazione del progetto previsto da una convenzione tra la Città metropolitana di Torino e la società Nuova Cives, proprietaria della miniera di olivina, prezioso minerale utilizzato nella realizzazione di apparecchi elettronici ad alta frequenza.

Il tratto interessato dal cantiere presenta ora una carreggiata di larghezza praticamente raddoppiata e nuove protezioni laterali in acciaio Corten sul lato che costeggia l’orrido del torrente Chiusella. “I lavori sono stati finanziati con 950.000 euro, di cui 800.000 provenienti da fondi regionali legati a proventi relativi ai canoni idrici dell’annualità 2020, previsti dalla Legge regionale 19 del 2020. - spiegano il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo e il Consigliere metropolitano delegato ai trasporti e alla Protezione Civile Pasquale Mazza - Altri 150.000 euro sono stati stanziati dalla Città metropolitana, grazie ad una variazione variazione al Bilancio 2022, per far fronte al caro materiali”.

“Parliamo di un tratto stradale su cui insiste un volume di traffico non indifferente: la SP61 è utilizzata dai residenti in zona, ma anche dai turisti e dai mezzi pesanti delle aziende locali. - precisano il Vicesindaco Suppo e il Consigliere Mazza - Dobbiamo ringraziare la società mineraria Nuova Cives srl, che ha eseguito a proprie spese lo sbancamento del versante a monte della strada, indispensabile per l’allargamento della carreggiata, sotto il controllo del Servizio di polizia mineraria della Regione, della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana e del Comune di Vidracco. Da parte sua, il Comune di Vidracco ha messo a disposizione a titolo gratuito le aree interessate dal progetto di adeguamento della strada. È un bell’esempio di collaborazione tra pubblico e privato e di capacità del territorio di fare rete e mettere insieme le risorse per risolvere le criticità”.