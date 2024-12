Hall of Fame Granata e la maglia azzurra di Grezar al Museo del Grande Torino a Grugliasco

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha organizzato martedì 3 dicembre, anche per festeggiare il 118° compleanno del Toro, la Hall Of Fame Granata 2024. giunta alla 10ª edizione, e a seguire ha inaugurato la mostra “Uragano Walter Gol” dedicata a Schachner. All’evento ha partecipato, oltre a Schachner, anche Giacomo Ferri.

Con orgoglio il Museo ha comunicato che gli indotti di questa edizione della Hall Of Fame Granata 2024 sono: Walter Schachner, attaccante, che dal 1983 al 1986 indossò la maglia del Torino. “Big Jim” Giacomo Ferri, difensore che dopo essere stato nelle giovanili ed essersi fatto le proverbiali ossa altrove è divenuto giocatore della prima squadra restandoci dal 1981 all’89. Appesi gli scarpini al chiodo è stato per sette anni allenatore dai Giovanissimi fino alla Primavera del Torino con un parentesi in prima squadra quando nel finale della stagione 2002-2003 subentrò a Ulivieri per le ultime sei partite. Infine Dal 2010 al 2016 è stato team manager della squadra granata.

Infine, l’indimenticato Enzo Bearzot, difensore e mediano che giocò nel Torino dal 1954 al 1956 e successivamente dal 1957 al 1964 anno in cui lasciò il calcio giocato per divenire allenatore iniziando dai Giovanissimi granata che guidò fino al 1967. Divenuto commissario tecnico della Nazionale vinse il Mondiale nel 1982. Il premio a Bearzot è stato ritirato dal nipote Rodolfo Demartinis, figlio di Cinzia Bearzot.

La mostra “Uragano Walter Gol” sarà visibile nelle sale della Memoria, al piano terreno, fino a lunedì 31 marzo 2025 nei consueti orari museali. La mostra vuole omaggiare il calciatore austriaco che correva instancabilmente, si cimentava in dribbling e scardinava le difese avversarie non per niente infatti i tifosi del Toro con affetto lo soprannominarono “Uragano”.

Al termine della serata l'avvocato Alberto Valfrè ha consegnato al Museo del Grande Torino la maglia di Pino Grezar indossata nel 1947 nella celebre partita Italia-Ungheria 3-2: 10 granata titolari, record imbattuto nella storia del nostro calcio. Prima del Museo, la maglia “è passata” dal Comune, quando l'avvocato, grazie al volontario grugliaschese del Museo Claudio Cirella, ha fatto vedere, in anteprima, al sindaco Emanuele Gaito e agli assessori granata Dario Lorenzoni e Raffaele Bianco, la mitica maglietta, ora conservata in una teca del Museo di Villa Claretta, a Grugliasco.

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino. Gli orari di apertura sono il sabato dalle 14 alle 19 la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17. Si effettuano solo visite guidate con prenotazione online.

Per informazioni telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì al numero + 39 339 337. 04.26 oppure inviare una mail a: volontari@museodeltoro.it