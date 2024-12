L'artista torinese Ugo Nespolo presenta il vinile Il Gran Ballo della Croce Rossa Italiana il 10 dicembre alle ore 21 al Circolo dei lettori

Il 22 giugno 2024 è uscito in tutti i negozi di musica e sul CRI Shop il vinile celebrativo “Il Gran Ballo della Croce Rossa Italiana”. Realizzando questo progetto nell’ambito del 160esimo anniversario dalla nascita dell’Associazione, la Croce Rossa Italiana ha deciso di ridare vita a uno storico vinile del 1961 custodito al Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere. Il disco conteneva quattro brani presentati in quella edizione del Festival di Sanremo, tre interpretati dagli allora esordienti, Gino Paoli (“Un uomo vivo”), Giorgio Gaber (“Benzina e cerini”), Umberto Bindi (“Non mi dire chi sei”) e uno da Joe Sentieri (“Lei”). Oggi viene rilanciato con i brani originali rimasterizzati e la versione reinterpretata da Peppe Servillo, Eugenio Finardi, Giua con Gnu Quartet e Armando Corsi e The Sweet Life Society.

Le copie del vinile sono numerate per un totale di 1.864 (numero pari all’anno di nascita della Croce Rossa Italiana) e la copertina è stata realizzata dal grande artista italiano Ugo Nespolo. Il prezzo di vendita è di 30 euro e i proventi sono devoluti alla Croce Rossa Italiana.