Asl To3 Innovation Awards 2024: Vince il progetto Twist "Dai un giro alla vita"

Un concorso aperto a tutti i dipendenti dell’azienda per promuovere idee progettuali di sviluppo e ad alto tasso di innovazione: è l’Innovation Awards, nato nel 2019 da un’idea della Formazione, Qualità e Innovazione dell’Asl To3 diretta da Michele Presutti, poi sospeso negli anni del Covid, e rilanciato nell’anno che si sta per concludere con un’edizione rinnovata, che ha premiato oggi i migliori progetti 2024.

L’edizione di quest’anno era interamente dedicata al tema della presa in carico di cronicità e fragilità, il principio ispiratore della riforma in corso dei servizi sanitari territoriali secondo le linee tracciate dal PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1° Premio: Twist, contro la sindrome metabolica nei 50-65enni

Il progetto Twist, dai un giro alla vita, della Promozione della Salute dell’Aslto3, Responsabile Alda Cosola, ha vinto il primo premio degli Innovation Awards 2024.

Scopo del progetto: promuovere il cambiamento di stili di vita per ridurre l’incidenza della sindrome metabolica, una condizione patologica complessa caratterizzata da numerosi fattori, che aumentano il rischio di diabete, obesità, problemi cardiaci, ictus e disturbi vascolari e che colpisce circa il 20-25% della popolazione adulta.

Il progetto agisce con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, medici di medicina generale, medici specialisti, operatori sanitari e sociali, comuni, parrocchie e associazioni per ingaggiare i cittadini del target individuato, tra i 50 e i 65 anni con fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili, in condizione di svantaggio sociale (basso titolo di studio e condizioni svantaggiate). facilitando il cambiamento degli stili di vita.

In Europa l'86% dei decessi è legato all’evoluzione di malattie croniche, cardiovascolari, oncologiche, respiratorie e metaboliche come il diabete, che hanno tutte una stretta correlazione con scorretti stili di vita, fra cui tabagismo, alcolismo, sedentarietà, alimentazione non equilibrata.

Le persone con sindrome metabolica spesso "sfuggono" al sistema sanitario per la mancanza di una rete di supporto dedicata e per scarsa consapevolezza della propria condizione.

Nel corso del 2023 il progetto è stato avviato in via sperimentale nei Distretti Area Metropolitana Centro e Nord dell’AslTo3 (Grugliasco e Pianezza) ed è in fase di attuazione una edizione nel Pinerolese (Pinasca).

2° Classificato: R&P, Rete Rivoli e Pianezza

Progetto del Dea dell’Ospedale di Rivoli diretto da Paola Molino, sulla creazione di una rete fra emergenza ospedaliera e Rsa in particolare del territorio di Pianezza.

3° Classificato: LA COT, Centrale operativa territoriale e la presa in carico proattiva socio-sanitaria a domicilio dei cittadini over 65 a seguito di valutazione UVG

Progetto del gruppo coordinato da Donatella Pascal, coordinatore infermieristico del Distretto Pinerolese.

“Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato – ha dichiarato Franca Dall’Occo, Direttore generale dell’AslTo3 - dedicando tempo e impegno all'innovazione dei processi, presentando progetti, di gruppo o individuali, che entrano tutti a far parte del patrimonio dell’azienda. Oggi per l’AslTo3 è una giornata con un particolare valore dal punto di vista organizzativo e della valorizzazione della comunità aziendale, perché è una ulteriore dimostrazione della capacità di rispondere alle sfide quotidiane con soluzioni brillanti e innovative”.

