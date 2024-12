Luserna San Giovanni: va a fuoco un fienile nella parte alta del paese

In serata ha preso fuoco un fienile a Luserna alta, in località Cà Brusà. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco da Luserna San Giovanni, Pinerolo, Carmagnola e Torino, che ci hanno messo qualche ora per mettere in sicurezza la vicina casa. E ora monitoreranno ancora per un paio d'ore eventuali focolai.

L'emergenza ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri e del sindaco Duilio Canale, che dovrà comunque dichiarare l'inagibilità dell'abitazione dopo i sopralluoghi sugli impianti del gas e della luce.