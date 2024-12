Nomisma e Ires al convegno di Cia sul valore dell'agricoltura piemontese

Saranno il responsabile del settore Agroalimentare di Nomisma, Denis Pantini e il direttore di Ires Piemonte, Stefano Aimone, i due ospiti d’eccezione chiamati ad intervenire da Cia Agricoltori del Piemonte al convegno su “Il valore dell’agricoltura nel contesto socio-economico regionale”, che si svolgerà lunedì 9 dicembre alle 10.45 presso Toolbox, in via Agostino da Montefeltro 2, a Torino.

«L’agricoltura è a un bivio – osserva Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte -, occorre uscire dagli schemi ideologici e intendersi su ciò che davvero serve al settore primario, il cui ruolo deve ritornare centrale per impedire l’abbandono delle aree interne, la mortificazione della biodiversità, la fine del ricambio generazionale nelle aziende agricole, con conseguenze devastanti non solo per gli operatori del settore, ma per l’intera società. Anche in Piemonte, non basta promuovere il cibo, prima di tutto va difeso chi lo produce, perché senza agricoltori non c’è prodotto e chi è costretto a chiudere, in agricoltura, non riapre più».

Nel merito, l’analisi sul settore agroalimentare piemontese, tra competitività, scenari evolutivi e sfide future, verrà svolta da Pantini, mentre Aimone interverrà sulla ruralità del Piemonte.

Seguirà il dibattito, con le conclusioni affidate al presidente nazionale di Cia Agricoltori italiani, Cristiano Fini.

Tra gli invitati, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni e l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati.