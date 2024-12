Entro la Pasqua 2025 conclusi i lavori di ripristino del ponte sulla Dora ad Alpignano

Si concluderanno entro le festività pasquali del 2025 i lavori del cantiere del secondo lotto del ripristino strutturale del ponte sulla Dora Riparia ad Alpignano sulla Strada Provinciale 178, che attualmente è transitabile dai veicoli di peso a pieno carico sino a 26 tonnellate: lo hanno confermato i tecnici della ditta appaltatrice al Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo, che giovedì 5 dicembre ha visitato il cantiere insieme al Sindaco di Alpignano, Steven Palmieri, e all’Assessore comunale ai lavori pubblici, Pierpaolo Barbiani.

“Abbiamo potuto constatare che i lavori procedono secondo il cronoprogramma. - commenta il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo – Ora il ponte è in sicurezza e con il Sindaco Palmieri e con l’Assessore Barbiani abbiamo potuto confrontarci anche sulla programmazione di interventi di minore entità economica e tecnica, come la stesura del tappetostradaledefinitivo e accorgimentiper rallentare la velocità dei veicoli in transito su di un ponte che, come dimostrano i dati recentemente raccolti dal Comune, sopporta un elevato volume di traffico”.

Il primo lotto dei lavori, collaudato nell’ottobre 2023 e finanziato per 1,5 milioni di euro grazie alle risorse stanziate dal Governo con il primo Decreto ponti, aveva riguardato principalmente gliinterventi sull’impalcato, con lasostituzione della soletta. Il secondo lotto, che comporta un investimento di 1,5 milioni di euroed è finanziato con i fondi del secondo Decreto ponti, riguarda gliinterventi sul sistema in elevazione delle arcate, dei piedritti e dei telai, per ilrecupero della capacità portante del manufatto. Lo scopo è di consentire il transito diveicoli di peso a pieno carico sino a 44 tonnellate. Unterzo lotto, in fase di progettazione e oggetto di confronto con la Soprintendenza, prevede il restauro conservativo del parapetto. I lavori comportano un investimento di ulteriori 500.000 euro e comprendono anche la proposta di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione architettonica per la valorizzazione di una struttura che è vincolata dalla Soprintendenza.