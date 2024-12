Sfondano con l'auto l'ingresso dell'Unieuro: ladri scappano dopo aver rubato 10 telefonini

Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, una banda di ladri ha compiuto un furto presso il negozio Unieuro di via Vandalino, nel quartiere Aeronautica di Torino. Intorno alle 4 del mattino, i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso del punto vendita, entrando poi nella struttura per rubare dieci smartphone di ultima generazione.

Danni ingenti e fuga

Il valore complessivo del bottino, stimato in qualche migliaio di euro, si somma ai gravi danni subiti dall’ingresso del negozio. Dopo aver fatto scattare l’allarme, i ladri si sono dati rapidamente alla fuga a bordo del veicolo utilizzato per il colpo.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio e delle aree circostanti. L’obiettivo è identificare i responsabili e ricostruire la dinamica precisa della "spaccata".