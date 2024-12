Asl To4, la denuncia del Nursind: “Fioccano le nomine a pochi giorni dalla scadenza di mandato del direttore”

A pochi giorni dalla scadenza dal suo mandato, il direttore generale dell'Asl To4, Stefano Scarpetta, delibera la nomina di tre importanti direttori.

Una decisione che lascia interdetti i sindacati. "Solo un mese fa - spiegano Giuseppe Summa del Nursind e Luciano Perno della FP Cgil - lo stesso direttore parlava di trimestre bianco.

Non si assumono decisioni di rilievo prima di andar via, diceva. Affermazione importante, che non ha trovato riscontro nei fatti".

"Con questo ultimo atto infatti, Scarpetta ha dimostrato esattamente il contrario rispetto ai valori morali che ci aveva espresso recentemente, superando qualsiasi aspettativa.

Con grande onestà e con il dovuto rispetto delle istituzioni, pensiamo che questi comportamenti, seppur legittimi, non possono e non dovrebbero trovare il favore di chi è politicamente chiamato a scegliere i propri uomini per dirigere una azienda".