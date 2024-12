Erba (CO): l’eleganza e la tradizione nel fascino del Natale con la torinese Barbara Ronchi della Rocca

Erba (CO) ha ospitato un evento di grande successo, una conferenza tenuta da Barbara Ronchi della Rocca, incentrata sul tema del fascino e dell'eleganza del Natale. Intitolata “Comunicare con il galateo: il bon ton delle feste”, l'incontro, condotto con simpatia e competenza dal giornalista Claudio Porchia, ha guidato il pubblico in un'affascinante esplorazione delle tradizioni natalizie, offrendo utili suggerimenti su come prepararci al meglio per festeggiare questa ricorrenza così significativa.

L'evento, organizzato dall'Inner Wheel Club di Erba Laghi, ha trovato sede nella suggestiva sala conferenze della Pasticceria Sartori, un luogo che ha saputo coniugare atmosfera calorosa e gusto raffinato, perfetto per discutere di eleganza e convivialità. Il Natale, infatti, è un periodo ricco di gioia, magia e tradizione, un momento in cui le famiglie si riuniscono, ma è anche una stagione che può suscitare sentimenti contrastanti: c'è chi lo attende con gioia e chi, invece, lo vive come una fonte di stress e ansia.

Indipendentemente dalla propria attitudine verso le festività, è innegabile che il Natale abbia un ruolo centrale nelle nostre vite. Per affrontare questo tour de force con pazienza, educazione e creatività, diventa essenziale attingere ai consigli di esperti come Barbara Ronchi della Rocca, che ha fatto dell'arte del ricevere una vera professione. Durante la conferenza, ha condiviso con il pubblico preziose nozioni su come destreggiarsi tra le varie incombenze natalizie, dalle decorazioni della casa alla creazione di menù che rispettino le tradizioni gastronomiche senza rinunciare ai gusti contemporanei.

La scelta dei regali è un'altra delle tematiche affrontate, con l'accento posto sull'importanza di evitare fraintendimenti nelle relazioni sociali: è fondamentale saper differenziare i regali per amici intimi e conoscenti, colleghi e familiari, così come il dress code adeguato quando si è ospiti o si accolgono ospiti a casa. Anche le parole per accompagnare gli auguri e i doni giocano un ruolo cruciale nell'esprimere i propri sentimenti e nel rafforzare i legami.

La conferenza ha messo in luce un importante principio: l'eleganza non è legata a quanto si spende, ma piuttosto alla cura e all'attenzione che dedichiamo ai dettagli. Immaginate di ricreare un'atmosfera incantevole nella vostra casa, accogliendo i vostri ospiti con un tavolo armonioso e raffinato, pensato in ogni minimo dettaglio. Grazie ai preziosi suggerimenti di Barbara Ronchi della Rocca, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di imparare come posizionare correttamente piatti, posate e decorazioni, creando un ambiente che parli di calore e ospitalità.

In sintesi, l'incontro è stata un'occasione imperdibile per chi desidera rendere le proprie feste natalizie non solo belle, ma anche eleganti e ricche di significato, trasformando ogni momento in una celebrazione dell'arte del ricevere e della genuina convivialità.