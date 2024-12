Via Po, tolto il cantiere nel primo tratto: tornano i parcheggi ma i bus restano deviati

Novità per chi si reca in centro (soprattutto in macchina) per lo shopping: da ieri sera è stato tolto il cantiere su gran parte di via Po, che di fatto è stata riaperta al traffico e ai parcheggi.

I lavori riguardano il rifacimento del manto stradale, il rinnovo dei binari e il ripristino delle lose. E dovrebbero finire entro marzo 2025.

"Da ieri di fatto mezza via è tornata transitabile per le auto ed è di nuovo possibile parcheggiare", spiega il Presidente dei commercianti di via Po, Alessandro Chiales. In particolare, è sparito il cantiere che c'era nel primo tratto della via, vicino a piazza Castello. Ed è stato liberato il pezzo di via Po compreso tra via Accademia Albertina e via Ozanam.

A quanto promesso ai commercianti, entro metà dicembre dovrebbe essere liberato anche il tratto che va da via Accademia Albertina a Piazza Vittorio.

Continuano a essere deviati, invece, per il momento, gli autobus che passano per via Accademia Albertina.