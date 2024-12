Tutto pronto per il raduno dei Babbi Natale: appuntamento oggi al Regina Margherita

Tutto è pronto per il maxi raduno solidale dei Babbi Natale davanti all'Ospedale Regina Margherita, divenuto ormai un appuntamento fisso e attesissimo per Torino.

La 14ª edizione del Raduno, organizzato dalla Fondazione Forma Onlus, si svolgerà come sempre in Piazza Polonia, di fronte all’Ospedale Infantile.

Un evento per una causa speciale

Quest’anno, il raduno ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ristrutturazione del reparto di Patologia Neonatale e della Prima Infanzia, con l’intento di creare spazi accoglienti e tecnologicamente avanzati per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Il raduno non è solo un momento di festa, ma anche un gesto di speranza che trasforma Torino in un grande mare rosso di solidarietà. Fin dalla prima edizione del 2010, l’evento è cresciuto fino a diventare il più grande raduno di Babbi Natale in Italia, coinvolgendo migliaia di partecipanti e catturando l’attenzione di tutta la comunità.

Programma della giornata

L’evento, fatto di giacche rosse, vin brulèe, cioccolata calda, trampolieri e giochi. sarà arricchito da una serie di iniziative: la Sfilata delle moto, con ritrovo alle 9 al Mobility Village, con una parata che attraverserà la città; la Camminata di Natale, con partenza alle 9.30 dal Lingotto; e infine la pedalata di Natale, con ritrovo alle 9.30 al Costadoro Social Coffee Factory. La giornata culminerà poi con il grande raduno in Piazza Polonia, ribattezzata per l'occasione Piazza Lapponia, dove migliaia di Babbi Natale si riuniranno per regalare un sorriso ai bambini ricoverati. Come tutti gli anni, poi, non mancheranno le acrobazie dei supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici, che si caleranno dal tetto e porteranno doni e divertimento ai piccoli ricoverati.

La canzone dell'evento

A far ballare la gente in piazza ci penserà Jacopo Morini, che per l'occasione ha scritto l'inedito "Millemila Babbi Natale" [LEGGI QUI]. Con lui ci saranno Marco Maccarini e Nicola Virdis, che faranno ballare la piazza e si collegheranno con le camere di degenza per vedere il raduno da una prospettiva diversa.

L'Omino blu dal cuore giallo

Grazie alle opere realizzate dai circa 6.000 alunni delle 312 classi che hanno partecipato al concorso scuole, sarà costruito un enorme omino blu con il cuore giallo, il simbolo di Forma, fatto di tante scatole, che, come i tasselli di un puzzle, si incastreranno tra loro. "L’iniziativa scolastica partita a ottobre è stata accolta ancora una volta con grande entusiasmo – racconta Irene Bonansea di Fondazione Forma - ogni classe partecipante, oltre a colorare la scatola che comporrà l’omino di Forma, metterà poi in campo la propria creatività per realizzare un addobbo speciale, che decorerà gli alberi di Natale del Regina Margherita. Proprio l’8 dicembre, dopo il raduno, verranno allestiti gli alberi nell’atrio principale, in pronto soccorso e nelle aree di maggior affluenza dell’Ospedale. Questo sarà il regalo degli alunni ai piccoli dell'Ospedale".

Come partecipare

Per partecipare è obbligatorio indossare il costume da Babbo Natale, disponibile presso le casette in legno allestite in Piazza Polonia (apertura: 9.30-17.30 fino al 20 dicembre) o in altri punti distribuzione a Torino e nei comuni limitrofi. Il kit da Babbo Natale include costume, barba, cappello, badge identificativo e una guida all’evento. È richiesta una donazione minima di 10 euro al momento del ritiro, destinata al progetto benefico.

Per chi vuole personalizzare il proprio costume, la Fondazione Forma mette a disposizione tutorial per realizzarlo con materiali riciclati, disponibili sul sito ufficiale.

Informazioni pratiche

Si consiglia di raggiungere Piazza Polonia utilizzando i mezzi pubblici, potenziati per l’occasione dalla GTT. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, si può visitare il sito ufficiale della Fondazione Forma.