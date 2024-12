Pianezza, raccolte quasi 600 firme per chiedere maggiore sicurezza: si invoca incontro col sindaco

I cittadini promotori della petizione popolare sulla sicurezza di Pianezza hanno chiesto un incontro con il Sindaco, per sapere cosa intende fare l'amministrazione comunale dopo la consegna, avvenuta il 20 novembre u.s.., presso il Comune di Pianezza, delle firme raccolte nel corso della petizione

Le circa 600 persone firmatarie attendono di conoscere quali saranno i provvedimenti, tra quelli elencati nel testo della petizione, che i rappresentanti politici del Comune di Pianezza intendono adottare per rendere la città più sicura.

Nella petizione si chiede, principalmente, l'implementazione delle telecamere di sicurezza nei punti strategici del comune, l’aumento dell’organico dei vigili urbani e, di conseguenza, quello delle pattuglie operanti sul territorio, con un piano di controllo e prevenzione coordinato tra le forze dell’ordine presenti sul territorio, migliorare l'illuminazione delle strade e dei parchi pubblici per ridurre le zone d'ombra che potrebbero favorire attività criminose, promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per prevenire atti vandalici e comportamenti antisociali.

La petizione popolare, iniziata a fine giugno, ha portato alla raccolta di circa 600 firme in un arco di tempo molto ristretto. Se si prende in considerazione sia il periodo estivo, intervallato dalle ferie, che le molteplici giornate con le avverse condizioni meteo, che non hanno permesso il posizionamento del banchetto nei due mercati del giovedì e del sabato mattina, possiamo dire che la petizione ha avuto una grandissima adesione ed è stata molto partecipata dai cittadini.

Le quasi 600 persone, in rappresentanza di altrettante famiglie, apponendo la propria firma hanno voluto chiedere all’amministrazione comunale di Pianezza di mettere in atto tutte gli strumenti per prevenire e contrastare, principalmente, la criminalità diffusa e predatoria visto che i delinquenti, oltre a colpire il benessere materiale delle persone è divenuta, anche, più violenta.

I malviventi per portare a termine le azioni delittuose non si preoccupano minimamente di aggredire le persone che tentano di fermarli, così come vogliamo ricordare, tra gli ultimi accaduti, l’episodio del 7 novembre u.s. quando in via Cottolengo di Pianezza, verso le 10.30 del mattino, nel giorno del mercato rionale del giovedì, da dove dista poche decine di metri, alcuni ladri sorpresi dal proprietario a rubare all’interno della sua abitazione non hanno esitato ad aggredirlo, così come riportato, anche, da alcuni organi di informazioni locali.

Altro episodio, sempre di giovedì, giorno del mercato cittadino, in piena mattinata, alcuni ladri non hanno desistito dallo scippare la borsa e la collana ad una signora anziana che stava facendo la fila per comprare il pane davanti ad una panetteria cittadina, distante pochi metri sia dal mercato, fortemente affollato, che dal palazzo comunale, così come ampiamente riportato dagli organi di informazioni.

Per ultimo. Un ulteriore episodio è avvenuto il 26 novembre u.s. quando alcuni delinquenti dopo aver prelevato un tombino l’hanno scagliato contro la vetrina della parafarmacia San Pancrazio, sita a Pianezza in via Susa 18, sfondandola. Nell’occasione i malviventi hanno razziato il fondo cassa e diversi prodotti che si trovavano all’interno del negozio.